"Mam talent" otworzyło jej drzwi do kariery. Kaśka Sochacka chroni rodzinę od blasku fleszy

Choć jej piosenki trafiają prosto w serce, a kolejne koncerty wyprzedają się w mgnieniu oka, Kaśka Sochacka pozostaje jedną z najbardziej skrytych postaci polskiej sceny muzycznej. Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, woli, by to muzyka mówiła za nią. O swoim życiu prywatnym opowiada niewiele - i być może właśnie dlatego budzi ono tak duże zainteresowanie.

Kaśka Sochacka, a właściwie Katarzyna Sochacka-Kasznia, przyszła na świat 15 kwietnia 1990 roku w niewielkich Pradłach na Śląsku. Wychowała się w muzycznej rodzinie - ojciec grał na gitarze, a matka prowadziła zespół pieśni i tańca. Jak wspominała w jednym z wywiadów, to właśnie wtedy "muzyka była obecna w domu na co dzień i wydawała się czymś naturalnym".

Zanim pojawiła się na scenie, ukończyła II Liceum Ogólnokształcące w Zawierciu, a następnie studiowała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej artystyczna droga nabrała tempa w 2010 roku, gdy dotarła do finału trzeciej edycji programu "Mam talent!". To wtedy Małgorzata Foremniak wypowiedziała słynne słowa:

"Kasieńko, przepraszam, że użyję takiego słowa, ale dla mnie jesteś produktem skończonym. Jesteś rewelacyjna, kobieto."

Choć w show zajęła dopiero ósme miejsce, występ otworzył jej drzwi do świata profesjonalnej muzyki.

"Ciche dni" - album, który wszystko zmienił

Po latach pracy i koncertowania Sochacka wydała w 2021 roku debiutancki album "Ciche dni". Płyta, której brzmienie łączy elementy alternatywnego popu, poezji śpiewanej i delikatnych jazzowych akcentów, przyniosła jej Fryderyka w kategorii Album roku - indie pop. Utwory takie jak "Trochę tu pusto" czy "Czasu części pierwsze" stały się radiowymi hitami, a jednocześnie intymnymi opowieściami o emocjach, stracie i nadziei.

Kolejne lata przyniosły dalsze sukcesy - współprace z Dawidem Podsiadłą ("Samoloty", "Nadprzestrzenie"), duet z Vito Bambino ("Boję się o Ciebie") oraz nowy album "Ta druga", który zdobył status platyny. Wokalistka zyskała reputację jednej z najbardziej autentycznych artystek w kraju - bez stylizacji na gwiazdę, bez medialnego rozgłosu.

Między sceną a domem

Choć jej muzyka jest pełna osobistych emocji, sama artystka bardzo chroni swoje życie prywatne. W rozmowach z mediami unika tematów rodziny, podkreślając jedynie, że "ma szczęście w miłości" - jak przyznała w wywiadzie dla Glamour.pl.

Niektóre portale, jak Viva Kobieta, sugerują, że wokalistka jest w szczęśliwym związku z partnerem, który "unika blasku fleszy, ale stanowi dla niej ogromne wsparcie". Inne, jak Eska, zaznaczają z kolei, że Kaśka Sochacka nigdy publicznie nie potwierdziła, czy jest mężatką. Artystka nie pokazuje też dzieci ani nie komentuje, czy w ogóle je ma - według GenerationMobile.pl "nie ma publicznie dostępnych informacji na temat jej macierzyństwa".

To decyzja, która w dzisiejszym świecie show-biznesu wydaje się coraz rzadsza. Podczas gdy wielu artystów dzieli się życiem rodzinnym w mediach społecznościowych, Sochacka konsekwentnie stawia na dyskrecję.

Cisza wyborem Kaśki Sochackiej

W epoce, gdy popularność często buduje się na szczerości podszytej ekshibicjonizmem, Kaśka Sochacka wybiera ciszę i autentyczność. Jej prywatność staje się częścią artystycznej tożsamości - tak samo jak minimalistyczne aranżacje i delikatny, ale przejmujący głos.

Każdy koncert Sochackiej przypomina intymne spotkanie - z publicznością, ale i z samą sobą. "Nie potrzebuję mówić o sobie wiele, kiedy mogę śpiewać" - powtarza w wywiadach. To właśnie w jej piosenkach odbija się pełnia życia: miłość, tęsknota, strach, nadzieja. A to, czego nie zdradza w mediach, słychać między wersami.

