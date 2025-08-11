Maluma musiał przerwać występ. Wszystko przez nieodpowiedzialne zachowanie fanki
Kolumbijski gwiazdor Maluma przerwał swój występ w Meksyku, by zwrócić uwagę jednej z fanek w tłumie. Jak się okazało, mogła ona poważne narazić zdrowie swojego dziecka.
Juan Luis Londoño Arias znany szerzej jako Maluma na przestrzeni lat mocno ustanowił swoją pozycje na latynoskiej scenie, wydając przeboje takie jak "El perdedor" czy "Sin Contrato". Współpracował z gwiazdami takmi jak Shakira, Jennifer Lopez, Madonna czy XXXTentacion. Obecnie muzyk koncertuje po świecie w ramach trasy "+Pretty +Dirty World Tour".
Maluma przerwał występ przez naganne zachowanie fanki
W trakcie jednego z jego ostatnich występów w Meksyku, doszło do niecodziennej sytuacji. Muzyk zmuszony był przerwać koncert, by zwrócić uwagę jednej z fanek, która przyszła obejrzeć show z małym dzieckiem. Jak się okazało, niemowlak nie miał nawet założonych ochraniaczy uszu.
W sieci opublikowane zostało nagranie, w którym gwiazdor zwraca się do nieodpowiedzialnej matki: "Z całym szacunkiem… ile ono ma lat? Rok? Mniej? Rok. Myślisz, że to dobry pomysł, aby przyprowadzać roczne dziecko na koncert, gdzie decybele są tak wysokie? Gdzie dźwięk jest tak głośny? To dziecko nawet nie wie, co tutaj robi. Następnym razem ochroń mu uszy czy coś. Serio. To jest naprawdę poważna sprawa. To twoja odpowiedzialność. (...) Mówię ci to z całą miłością i szacunkiem, teraz, kiedy sam jestem ojcem… nigdy bym go nie zabrał na koncert. Następnym razem bądź trochę bardziej świadoma".
Muzyk niedawno podzielił się z słuchaczami nowym singlem "Bronceador". Letni numer świetnie nada się na wszelkiego rodzaju imprezy. Nagranie wzbogacone zostało również o teledysk, w którym zobaczyć możemy kolumbijską modelkę Ariadnę Gutiérrez.