Za nami kolejny odcinek 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". W ćwierćfinale zmierzyło się ze sobą sześć par, które zaprezentowały aż po dwie choreografie. Niedzielny wieczór okazał się pechowy dla Jaspera Sołtysiewicza i Darii Sytej - decyzją jurorów i widzów uczestnicy zmuszeni byli pożegnać się z marzeniami o Kryształowej Kuli.

W ostatnim odcinku tanecznego show Polsatu nie brakowało gości specjalnych - każdy z uczestników wystąpił bowiem w specjalnych triach. Na parkiecie zobaczyliśmy więc Jana Błachowicza (zawodnika mieszanych sztuk walki), Agnieszkę Litwin (artystkę kabaretową i aktorkę), Magdalenę Boczarską (aktorkę), Kubę Szmajkowskiego (wokalistę), Żaklinę Ta Dinh (influencerkę i modelkę) oraz Marka Modzelewskiego (scenarzystę filmowego).

Malik Montana pojawił się w studiu "Tańca z Gwiazdami". Kamery Polsatu nie uchwyciły, co działo się za kulisami, gdy dosiadł się do Julii Wieniawy!

Z wizytą wpadł także Malik Montana, który w przerwie reklamowej wparował za stół jurorski i dosiadł się do Julii Wieniawy na wspólną sesję zdjęciową. Raper i wokalistka wywołali spore poruszenie wśród fotoreporterów, pozując z tabliczkami z ocenami i strojąc zabawne miny do aparatów. W pewnym momencie zaczęli sobie szeptać coś na ucho, a moment ten udało się uchwycić spostrzegawczym reporterom Pudelka na nagraniu.

W serwisie pojawił się filmik, na którym widać, jak Wieniawa i Malik zachowywali się za kulisami. Gdy muzycy skończyli wreszcie dokazywać, raper zasiadł na widowni, aby obejrzeć tańce uczestników i nie przeszkadzać Wieniawie w dalszej pracy.

Kamery Polsatu nie uchwyciły odwiedzin Malika, lecz tuż po popisie jednej z par - Izabeli Kuny i Michała Bartkiewicza - Julia Wieniawa postanowiła zaznaczyć obecność kolegi po fachu. Pozdrowiła go na wizji, wywołując entuzjastyczną reakcję publiczności.

Julia Wieniawa i Malik Montana nagrali razem kokieteryjny utwór. Premiera wywołała spekulacje

Warto przypomnieć, że Julia Wieniawa i Malik Montana wraz z początkiem listopada podzielili się ze słuchaczami wspólnym numerem - "Chwila zapomnienia". Duet zaprezentował utwór przedpremierowo pod koniec października, na jubileuszu rapera na warszawskim Torwarze, a niedługo później do sieci trafił zmysłowy teledysk.

"Chwila zapomnienia" to pełna kokieterii produkcja, która łączy dwa odmienne muzyczne światy. Tekst opowiada o elektryzującym spotkaniu i momencie, w którym rozsądek ustępuje miejsca emocjom. Współautorami muzyki są Maurycy Żółtański, Beniamin Przeradowski i Piotr Odoszewski.

Już przy okazji promocji singla - która opierała się m.in. na wspólnych kadrach Wieniawy i Malika z luksusowego londyńskiego hotelu czy kolacji ze spaghetti, jedzonej w łóżku - fani zaczęli węszyć. W sieci pojawiły się pierwsze spekulacje, jakoby parę muzyków miało łączyć coś więcej niż tylko zawodowa współpraca. Teraz wizyta Montany w "TzG" jedynie podkręciła plotki.