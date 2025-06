Majka Jeżowska urządziła dom z myślą o kotach. Tak mieszka gwiazda dziecięcych przebojów

Majka Jeżowska, znana z takich przebojów jak "A ja wolę moją mamę", "Najpiękniejsza w klasie" czy "Wszystkie dzieci nasze są", udowadnia, że dom to nie tylko przestrzeń do życia - to miejsce, które opowiada o pasjach, potrzebach i ukochanych czworonogach. Wokalistka na co dzień mieszka w apartamencie w nowoczesnym bloku na Ursynowie. Lokalizacja nie jest przypadkowa - sąsiedztwo Lasu Kabackiego sprzyja zarówno aktywności fizycznej, jak i spokojnemu wypoczynkowi.