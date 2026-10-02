"Być Gwiazdą" to autorski format Telewizji Polsat, którego twórcami są producenci odpowiedzialni również za wydania telewizji śniadaniowej "halo tu polsat". Dokumenty o życiu osobistości z pierwszych stron gazet emitowane są w każdą niedzielę, o godz. 19:30, tuż przed kolejnymi odcinkami "Tańca z Gwiazdami".

W najbliższym wydaniu "Być Gwiazdą" o swoim życiu oraz karierze opowie Majka Jeżowska. Artystka od ponad 40 lat udowadnia, że miłość do muzyki, odwaga do przełamywania schematów i zwyczajna dziecięca radość pozwalają zaskarbić sobie serca milionów odbiorców. Jakie smaczki zza kulis wyjawi autorka hitu "A ja wolę moją mamę"?

Niezwykły portret Majki Jeżowskiej w programie Polsatu. "Wychowała całe pokolenia Polaków"

Życie Majki Jeżowskiej to historia pełna wyzwań i sukcesów, w której nie brakowało jednak chwil zwątpienia oraz upadków. Zawodowa droga wokalistki pokazuje, że muzyka jest nie tylko jej sposobem na zarobek, lecz także prawdziwą pasją. W reportażu "Być Gwiazdą" 66-latka zabierze widzów również w prywatną podróż - do wspomnień z najmłodszych lat oraz momentów, które ukształtowały ją jako kobietę.

"Wychowała całe pokolenia Polaków, które znają jej piosenki, bardzo dobre piosenki!" - przyznaje Anna Jurksztowicz, przyjaciółka wokalistki. Szczere i proste teksty oraz taneczne melodie Majki Jeżowskiej od lat trafiają zarówno do najmłodszych, jak i do starszych słuchaczy, którzy czują dzięki nim szczerą i nieposkromioną radość. Artystka inspiruje swoją muzyką także innych wykonawców. Od zawsze wyróżniała się wśród gwiazd charakterystycznym stylem, a cała paleta barw w jej stylizacjach to już znak rozpoznawczy.

Udział Majki Jeżowskiej w 15. edycji show "Taniec z Gwiazdami" zapewnił piosenkarce nie tylko moc pozytywnych przeżyć, ale też zmotywował dojrzałe kobiety do walki z własnymi słabościami. Z kolei występ na Pol'And'Rock Festivalu w 2019 r. przekonał nawet najbardziej zatwardziałych przeciwników, że do żywiołowych piosenek Jeżowskiej może bawić się każdy.

Majka Jeżowska ujawni kulisy swojego życia i kariery w programie "Być Gwiazdą"

"Najbardziej rockandrollowa babka, jaką poznaliśmy" czy "zwierzę sceniczne" to tylko niektóre z określeń, jakich używa się opisując Majkę Jeżowską. Wielu mówi o niej także jako o "królowej polskiej piosenki dziecięcej". Mimo ogromnych sukcesów - zarówno w kraju i za granicą - oraz rozpoznawalnego nazwiska, artystka nigdy nie zapomniała o tym, co w jej życiu najważniejsze, czyli relacji z synem. O tej wyjątkowej rodzinnej więzi więcej opowie sama zainteresowana w "Być Gwiazdą".

W programie odpowie także na pytania o to, dlaczego w pewnym momencie swojej kariery zdecydowała się wyjechać do Stanów Zjednoczonych, czego zazdrościła Annie Jurksztowicz, a także jaka historia kryje się za jej największymi przebojami.