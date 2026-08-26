25 sierpnia 2026 r. świat obiegła druzgocąca informacja o śmierci legendy muzyki country, Dolly Parton. Gwiazda dożyła 80 lat, a przykre wieści o jej odejściu przekazał w specjalnym nagraniu wideo Brin Seaver, szef ochrony, siostrzeniec gwiazdy i syn Cassie Parton.

Jeszcze niedawno Dolly Parton zapewniała fanów, że wraca do formy. Zmuszona była co prawda zrezygnować z większych podróży i części występów, lecz nie zamierzała całkowicie odsuwać się od muzyki. Pracowała nad musicalem i wystawą poświęconą swojej karierze. Dopiero po śmierci piosenkarki jej rzecznik Marcel Pariseau potwierdził, że Parton walczyła z nowotworem.

Co stanie się z majątkiem Dolly Parton? Gwiazda country nie doczekała się potomstwa, a jej mąż nie żyje

Po śmierci Dolly Parton spore zainteresowanie opinii publicznej budzi kwestia jej majątku. Gwiazda country zostawiła po sobie ogromną fortunę, której kwota szacunkowo sięga 650 mln dolarów (ok. 2,3 mld złotych), ale jednocześnie nie miała żadnych bezpośrednich spadkobierców. Jej ukochany mąż, Carl Dean, zmarł w ubiegłym roku, a para nigdy nie doczekała się dzieci.

80-letnia piosenkarka pochodziła natomiast z ogromnej rodziny. Miała aż jedenaścioro rodzeństwa, w związku z czym jej prywatna część majątku najprawdopodobniej trafi w ręce siostrzenic i siostrzeńców. Jak twierdzą eksperci, znaczna część spadku nie przypadnie jednak osobom prywatnym, a funduszom powierniczym i fundacjom filantropijnym.

Dolly Parton słynęła ze swojej działalności charytatywnej

Dolly Parton słynęła bowiem ze swojej działalności na rzecz społeczeństwa. Przeznaczała zgromadzoną fortunę m.in. na pomoc w rozwoju czytelnictwa wśród dzieci - w ramach The Dollywood Foundation oraz programu Imagination Library. W 2023 r. informowano, że gwiazda zakupiła dla najmłodszych już 224 mln książek. Dwa lata temu autorka hitu "Jolene" wsparła także poszkodowanych przez huragan Helene, przekazując mieszkańcom południowo-wschodnich stanów USA milion dolarów.

Eksperci spadkowi zaznaczają więc, że spora część majątku po Dolly Parton w dalszym ciągu finansowała będzie wspomniane inicjatywy.