Wspólne nagranie Bedoesa 2115 i Mai Mecan podbiło internet, dając początek charytatywnej akcji, która podczas niedzielnego finału wykręciła kosmiczne liczby. 9-dniowy stream prowadzony przez Łatwoganga przyniósł ponad 250 mln zł zebranych na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters.

Rapera w utworze wsparła 11-letnia Maja, która zmaga się z poważną chorobą. Bedoes w ostatnich miesiącach regularnie odwiedzał dzieci i młodzież na oddziałach onkologicznych.

Bedoes i Maja Mecan z dissem na raka

Tekst utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" razem z Bedoesem współtworzyła Aleksandra Kopyść (żona prezesa fundacji Cancer Fighters), za muzykę odpowiadają Voskovy, Kubi Producent i ENZU, który odpowiedzialny jest również za miks i mastering.

W niedzielę stan zdrowia Mai pozwolił jej na uczestnictwo w koncercie grupy FRIENDZ w Hali Stulecia we Wrocławiu. Nastolatka pojawiła się na scenie, owacyjnie przyjęta przez zgromadzoną publiczność.

"Maja, bohaterka, od której wszystko się zaczęło. (...) Maju, wysyłamy ogrom sił i słów wsparcia. JesteśMY z Tobą!" - czytamy na oficjalnym profilu Wrocławia w mediach społecznościowych.

Liderem FRIENDZ jest popularny youtuber młodego pokolenia - Czajnik, czyli Sebastian Czajewski. Towarzyszą mu Kinga Tymoszuk (prywatnie dziewczyna Czajnika), Ostry (Daniel Ostaszewski), Justek (Krzysztof Justyński), Wera (Weronika Grabowska, dziewczyna Justka), Daniel (Daniel Czajnik Czajewski, brat Sebastiana) i Wika (Wiktoria Grabowska, siostra Weroniki).

Wspólnie ci twórcy generują łączny zasięg przekraczający 12 milionów obserwatorów w social mediach (YouTube, TikTok, Instagram).

W listopadzie 2025 r. pojawiła się debiutancka płyta "FRIEND7", zawierająca 10 piosenek.

Łatwogang i jego 9-dniowy stream podbił internet

Przypomnijmy, że 9-dniowy stream charytatywny podczas którego bez przerwy odtwarzany był diss Bedoesa i Mai Mecan prowadził popularny youtuber i tiktoker o pseudonimie Łatwogang (Patryk Garkowski - to jego nieprawdziwe imię i nazwisko, naprawdę nazywa się Piotr Hancke), który ma na koncie piosenki nagrane z m.in. Quebonafide, Roxie Węgiel, Alberto, Bambi i Edem Sheeranem ("Azizam"). Łatwogang podkreślał na każdym kroku, że to nie on jest bohaterem tej akcji, ale mali wojownicy i wojowniczki walczący z chorobą.

Ostatecznie Łatwogang i Bedoes dzięki pospolitemu ruszeniu milionów Polaków (w akcję zaangażowały się również firmy, liczni muzycy, aktorzy, sportowcy, influencerzy i celebryci) zebrali na rzecz fundacji Cancer Fighters ponad 250 mln zł. W niedzielę transmisja z małego mieszkania w Warszawie przyciągnęła na żywo ponad 1,6 mln widzów, stając się najpopularniejszą transmisją w całym internecie.

