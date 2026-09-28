Historia miłości Mai i Grzegorza Hyżych zaczęła się blisko 20 lat temu. Para poznała się w jednym z poznańskich klubów karaoke, a po kilku latach związku zakochani zdecydowali się na ślub. W 2011 r. powiedzieli sobie sakramentalne "tak", a rok później na świat przyszli dwaj ich synowie - bliźniacy Wiktor i Alexander. Popularność zdobyli dzięki wspólnemu udziałowi w programie "X-Factor".

Niedługo po tym, jak przygoda Mai i Grzegorza z muzycznym show zakończyła się, w małżeństwie wokalistów doszło do kryzysu. Publiczne rozstanie pary doprowadziło do medialnej burzy. Piosenkarka przez kolejne lata nie szczędziła gorzkich słów w stronę byłego ukochanego - szczególnie w wywiadach i mediach społecznościowych. W swoich wpisach zarzucała Grzegorzowi m.in. próby uciszania, a także "krytykowanie i obwinianie za wszystko".

Maja Hyży wyjawiła, że żałuje publicznego konfliktu z byłym mężem

Teraz celebrytka wyznała jednak, że z perspektywy czasu patrzy na swoje zachowanie nieprzychylnie. W najnowszym wywiadzie ujawniła, że żałuje publicznego prania brudów i jawnej wojny z byłym mężem, podczas której padło wiele kontrowersyjnych słów pod jego adresem.

"Na pewno żałuję tego, co powiedziałam kilkanaście lat po programie 'X-Factor'. Kiedy rozstałam się z moim byłym mężem, nasze emocje były różne. Były mocno nieprzepracowane. Nawet bym powiedziała, że było dużo nienawiści" - wyznała w rozmowie z Plejadą.

Maja Hyży dodała, że słowa, które wygłaszała publicznie, wpłynęły negatywnie także na jej karierę, choć myślała, że pomogą jej po rozstaniu z byłym mężem. "Żałuję tego strasznie, bo to zrobiło mi niepotrzebny zamęt i później pojawiały się wszystkie artykuły. Mam wrażenie, że nawet do dnia dzisiejszego ciągnie się za tym trochę smrodu. Ale się wylało, już tego nie cofniemy. To jest pierwsza rzecz, o której myślę, że tego najbardziej żałuję" - ujawniła.

Jakie relacje mają dziś Maja i Grzegorz? "Na dobre dla dzieciaków wyszło"

Piosenkarka zdradziła, że obecnie wraz z Grzegorzem nie żywią do siebie urazy. Ich relacje są zdrowe, a konflikt postanowili zakończyć przede wszystkim ze względu na dobro dzieci. "Teraz są super, więc cieszę się, że przepracowaliśmy i zapracowaliśmy sobie na takie relacje, jakie mamy aktualnie, bo to tylko na dobre dla dzieciaków wyszło" - zaznaczyła gwiazda.