W 2012 roku Maja i Grzegorz Hyży stali się rodzicami bliźniaków, a mianowicie Wiktora i Alexandra. Ich rozwód był głośno komentowany, a to wszystko za sprawą fali popularności, którą byłe już małżeństwo uzyskało po uczestnictwie w programie "X Factor". Maja Hyży ma również córkę Tosię i Zofię, z nowym partnerem Konradem Kozakiem. Grzegorz w 2015 roku poślubił Agnieszkę Popielewicz (teraz Hyży), z którą w 2021 roku doczekał się syna Leona.

Maja Hyży spodziewa się kolejnego dziecka. "Mamy ważny komunikat"

"Uwaga mamy ważny komunikat! Nasza rodzina niebawem się powiększy. Ciiiiii. Tylko nie mówcie nikomu" - powiadomiła na swoim Instagramie wokalistka, dzieląc się zdjęciem, na którym, wraz ze swoim ukochanym, pozuje z małym ubrankiem dla nadchodzącego dziecka.

Maja Hyży często opowiada w sieci o swoim życiu - nie kryje chwil radości, tak samo jak tych mniej radosnych momentów. Ostatnio fani piosenkarki obserwowali jej zmagania z intensywną rehabilitacją - Maja Hyży spędziła kilka miesięcy w szpitalu. Problemy z biodrem towarzyszą jej od lat, jednak z czasem gwiazda zmuszona była poddać się rewizji, czyli wymianie endoprotezy.

"Super Maju, gratulacje", "Wspaniała nowina z samego rana", "Ale cudnie!", "Omg", "Kolejne piękne dziecko na pokładzie", "Z tymi biodrami to szczerze podziwiam, bo ja mam jedno i każdy lekarz mówił, że ciąża jest ogromnym wyzwaniem dla bioder dysplastycznych. Niemniej gratuluję i oby wszystko bylo ok" - piszą internauci, gratulując parze.

