W trakcie wywiadu Maja Hyży przyznała, że choć jej dzieciństwo nie należało z pozoru do najtrudniejszych, mocno odbiło się na dorosłości. Obecnie gwiazda stara się pracować nad sobą z pomocą psychoterapeuty. Wokalistka wspomniała, że sporo problemów wynikło z faktu, że ojciec pracujący dużo po dziś dzień oraz matka zajęta zawodowymi obowiązkami nie dawali jej w okresie dorastania wystarczająco dużo uwagi.

Maja Hyży szczerze o rodzicach. "Mam do tego inne podejście"

"Mój ojciec dużo pracował, zresztą do dnia dzisiejszego dużo pracuje. Nie mamy najlepszego kontaktu. Mama też dużo pracowała. (...) Nie miała poczucia, że dziećmi trzeba się jakoś super zajmować" - opowiadała.

Mimo tego, okazuje dużą wyrozumiałość, patrząc na całą sytuację z perspektywy czasu: "Kiedyś miałam o to pretensje do moich rodziców i inaczej bym o tym mówiła. Teraz jestem dojrzałą kobietą i mam do tego inne podejście. Nie mam żalu".

Jak Maja Hyży radzi sobie z problemami?

Artystka przyznała, że wyjątkowo pomocne okazało się sięgnięcie po terapię i zagłębienie się w swoich emocjach: "Dowiaduję się, że wiele rzeczy, które muszę przepracować, ma początek w dzieciństwie. Czasem pojawiają się emocje, które szepczą mi do ucha: 'Gdyby moi rodzice inaczej żyli, to nie miałabym dziś takich problemów'".

Skomplikowana przeszłość odbija się również na obecnych relacjach gwiazdy. Zdradziła, że przez długi czas szukała ojcowskiego wsparcia w swoim obecnym partnerze, Konradzie Kozaku: "Szukam w moim Konradzie zaopiekowania. Muszę być dla niego kobietą, nie córką, dlatego pracuję nad tym".

Mimo podjętej terapii, przepracowania wielu spraw i rozmowy, kontakt Mai Hyży z matką wciąż pozostaje sporadyczny: "Moja mama ma świadomość tego, ale też ma taki charakter, że nie przejmuje się tym za bardzo. 'Tak było' i tyle. Każdy pracuje na to, co ma".

Piosenkarka ma poczucie, że jej relacja z mamą jest dość chłodna, ale nie potrafi zmuszać się do utrzymywania kontaktu: "Czasami mam wrażenie, że jest jej przykro z tego powodu, ale nigdy się do tego nie przyznała. A ja nie jestem w stanie zmusić się teraz do tego, żeby dzwonić do niej jak do najlepszej przyjaciółki. Nie potrafię tak. To nie będzie ani autentyczne, ani w porządku wobec mnie samej".

