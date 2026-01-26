"Idę w swoją stronę, ale nie odcinam się" - mówiła pod koniec 2025 roku Maja Golec, czyli najstarsza córka Pawła Golca z grupy Golec uOrkiestra. 22-latka szykuje debiutancką płytę, a w okresie świątecznym chętnie kolędowała razem z najbliższymi - nie tylko w domu, ale również na scenie.

Maja Golec dzieli się wspomnieniami z 2016 roku. Oto co robiła wokalistka

Nostalgia związana z 2016 rokiem zapoczątkowała trend, który zalał niemal cały internet - od TikToka, przez Instagrama i X, do Substacka a nawet Facebooka. Maja Golec również wzięła udział w popularnych wspominkach i zdradziła, jak kiedyś wyglądała oraz co porabiała.

"W 2016 chodziłam do gimnazjum, słuchałam One Direction i Zary Larsson, założyłam snapchata i pani Kim Kardashian zrobiła sobie ze mną zdjęcie. Crazy czas" - zdradziła 22-letnia piosenkarka na Instagramie, dzieląc się z obserwatorami sporym zestawieniem zdjęć.

Maja Golec pracuje nad debiutancką płytą. Co już wiemy?

W "Pytaniu na śniadanie", pod koniec 2025 roku 22-latka zaśpiewała swój najnowszy utwór "W innym świecie". W zeszłym roku wypuściła wcześniej jeszcze autorskie single "Daleko", "Nieustannie" i "Opadam". Maja nie kryje, że razem ze swoim zespołem pracuje nad debiutanckim albumem.

"Tekst utworu opowiada o miłości niespełnionej - uczuciu, które być może mogłoby się ziścić, ale tylko 'w innym świecie'" - czytamy w opisie melancholijnego nagrania.

Maja Golec jest najstarszą córką Pawła Golca i Katarzyny Kułaczewskiej. Małżeństwo ma także drugą córkę - Annę (ur. 2013). Grający na puzonie wokalista Paweł współtworzy Golec uOrkiestrę ze swoim bratem bliźniakiem Łukaszem (wokal, trąbka) i jego żoną Edytą Golec (altówka, wokal), żona Łukasza. Dzieci Łukasza i Edyty - Bartłomiej (ur. 2004), Antonina (ur. 2006) i Piotr (ur. 2008) - również wspierają ich w rodzinnym kolędowaniu.

