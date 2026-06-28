22-letnia Maja Golec śpiewa od małego. W 2025 r. ukończyła studia I stopnia na kierunku wokalistyka jazzowa na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od czasu do czasu wspiera swoich najbliższych na scenie podczas koncertów Golec uOrkiestra, ale stara się rozwijać swoją karierę.

Nowy rozdział otwiera piosenka "chcę tu być", którą nagrała razem z grupą Backstage Brassband.

"Zawsze marzyłam o połączeniu sił z brassbandem i stworzeniu muzyki, której jeszcze nie było na polskiej scenie. Ta piosenka jest spełnieniem tego marzenia. Co więcej, założycielem Backstage Brassband jest mój kuzyn, Bartek Golec, więc możliwość tworzenia i występowania razem ma dla mnie wyjątkowy, osobisty wymiar" - podkreśla najstarsza córka Pawła Golca. Wspomniany Bartek Golec jest z kolei najstarszym synem Łukasza Golca, brata bliźniaka Pawła, którzy razem stoją na czele Golec uOrkiestry.

Maja Golec rozpoczyna nowy rozdział. Co przygotowała najstarsza córka Pawła Golca?

"Choć utwór opowiada o poszukiwaniu własnej drogi, nie jest historią o zagubieniu. To raczej świadoma refleksja nad tym, co dzieje się, gdy pasja spotyka się z rzeczywistością branży muzycznej. Maja z dużą szczerością opowiada o wyzwaniach, presji i niepewności, które towarzyszą młodym artystom stawiającym pierwsze kroki na scenie. Jednocześnie przypomina o radości tworzenia, którą łatwo zgubić po drodze" - czytamy w opisie piosenki "chcę tu być", która jest zapowiedzią szykowanego na jesień większego projektu Mai Golec i Backstage Brassband.

Wśród inspiracji muzycy wymieniają takich wykonawców, jak m.in. Quincy Jones, RAYE oraz Earth, Wind & Fire.

Za piosenkę "chcę tu być" odpowiadają Maja Golec (tekst, muzyka), Damian Głód, Bartłomiej Golec, Dawid Broszczakowski (muzyka). Wokalistka jest też współautorką teledysku (koncepcja, scenariusz, reżyseria).

Kim jest Maja Golec?

Wcześniej 22-latka wypuściła m.in. autorskie piosenki "W innym świecie", "Daleko", "Nieustannie" i "Opadam".

Maja Golec jest najstarszą córką Pawła Golca i Katarzyny Kułaczewskiej. Małżeństwo ma także drugą córkę - Annę (ur. 2013). Grający na puzonie wokalista Paweł współtworzy Golec uOrkiestrę ze swoim bratem bliźniakiem Łukaszem (wokal, trąbka) i jego żoną Edytą Golec (altówka, wokal), żona Łukasza. Dzieci Łukasza i Edyty - Bartłomiej (ur. 2004), Antonina (ur. 2006) i Piotr (ur. 2008) - również wspierają ich w rodzinnym muzykowaniu.

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