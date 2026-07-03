Magiczne Zakończenie Wakacji w Polsacie: Take That pierwszą gwiazdą

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach odbędzie się finał Magicznego Zakończenia Wakacji. Gwiazdą koncertu "Przebój Lata Radia ZET i Polsatu" właśnie ogłoszono brytyjską grupę Take That. Zespół jest jednym z najsłynniejszych boysbandów w historii.

Howard Donald, Mark Owen i Gary Barlow z Take That pozują razem na tle dużego napisu, w eleganckich i nieformalnych strojach.
Howard Donald, Mark Owen i Gary Barlow (Take That) będą gwiazdami Magicznego Zakończenia Wakacji w KielcachStuart C. WilsonGetty Images

Od ponad 30 lat Take That wyznacza standardy muzyki pop. Laureaci ośmiu Brit Awards mają w dorobku 12 singli, które trafiły na pierwsze miejsca list przebojów. W Top 40 umieścili aż 28 nagrań. Na całym świecie sprzedali ponad 45 milionów egzemplarzy swoich płyt.

Piosenki "Back for Good", "Patience", "Shine" czy "Rule the World" do dziś rozbrzmiewają na koncertach i w rozgłośniach radiowych na całym świecie.

Obecny skład grupy - Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald - nie przestaje zaskakiwać. Trio otwiera nowy rozdział swojej kariery, którego zapowiedziami są single "You're A Superstar" i "Sweet July".

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Weronika Figiel

Take That gwiazdą koncertu "Przebój Lata Radia ZET i Polsatu" podczas Magicznego Zakończenia Wakacji w Kielcach

Dotychczasowy dorobek Take That zamyka wydana w listopadzie 2023 r. płyta "This Life". To trzeci album brytyjskiej grupy nagrany w trzyosobowym składzie, po odejściu Robbiego Williamsa (kontynuuje swoją solową karierę) i Jasona Orange'a (wycofał się z show-biznesu). Pod koniec tego roku ma pojawić się 10. album studyjny.

Dodajmy, że historię jednego z najsłynniejszych boysbandów w historii przypomniał na początku tego roku trzyczęściowy dokument "Take That" (Netflix).

Tegoroczna edycja Festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 w Kielcach potrwa trzy dni - 28-30 sierpnia. Nie zabraknie kabaretowych i muzycznych wrażeń - szczegółowy program imprezy będzie znany wkrótce.

Podczas koncertu "Przebój Lata Radia ZET i Polsatu" widzów czeka wieczór pełen hitów, wyjątkowych występów, niezapomnianych emocji i atmosfery prawdziwego święta muzyki.

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