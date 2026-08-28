W dniach 28-30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach odbędzie się festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. W ramach imprezy zobaczymy m.in. 20-lecie Kabaretu Skeczów Męczących pod hasłem "Jeszcze nigdy nie było tak dobrze", a także pełną premier Świętokrzyską Galę Kabaretową.

Wielkim finałem wakacji będzie niedzielny koncert Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026 (początek godz. 20:00). Poza polskimi gwiazdami na scenie pojawią się również m.in. jeden z najsłynniejszych boysbandów na świecie - Take That, kanadyjski wokalista Garou i Lucenzo, francusko-portugalski wokalista i producent, znany z wielkiego hitu "Danza Kuduro".

Magiczne Zakończenie Wakacji w Polsacie. Take That i Michael Patrick Kelly razem

Dodajmy, że widzów Polsatu czeka muzyczna niespodzianka - do grupy Take That dołączy uwielbiany w Polsacie Michael Patrick Kelly, by razem przedpremierowo wykonać swój najnowszy utwór "Feel My Love".

Od ponad 30 lat Take That wyznacza standardy muzyki pop. Laureaci ośmiu Brit Awards mają w dorobku 12 singli, które trafiły na pierwsze miejsca list przebojów. W Top 40 umieścili aż 28 nagrań. Na całym świecie sprzedali ponad 45 milionów egzemplarzy swoich płyt.

Piosenki "Back for Good", "Patience", "Shine" czy "Rule the World" do dziś rozbrzmiewają na koncertach i w rozgłośniach radiowych na całym świecie.

Obecny skład grupy - Gary Barlow, Mark Owen i Howard Donald (Robbie Williams kontynuuje swoją solową karierę, a Jason Orange wycofał się z show-biznesu) - nie przestaje zaskakiwać. Trio otwiera nowy rozdział swojej kariery, którego zapowiedziami są single "You're A Superstar" i "Sweet July". Jeszcze w tym roku pojawi się nowy album "Dreamers". Dodajmy, że właśnie ogłoszono, że zespół powróci do Polski w 2027 r. - wystąpi 13 czerwca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.

Na początku tego roku historię jednego z najsłynniejszych boysbandów w historii przypomniał trzyczęściowy dokument "Take That" (Netflix).

O tytuł Przeboju Lata Radia ZET i Polsatu 2026 powalczą: Michał Szpak, Sarsa, Wiktor Waligóra, Marissa i Mecner. Na kieleckiej scenie pojawią się również m.in. Doda, Dawid Kwiatkowski, Feel, Liroy, Maciej Maleńczuk, Norbi, Ania Karwan oraz Kuba i Kuba - zespół, który zwyciężył w zeszłym roku.