"Już w tę niedzielę robimy totalną imprezę w kieleckiej Kadzielni na Magiczne Zakończenie Wakacji! Będzie gorąco, będzie tanecznie i będzie tak, jak lubicie - na pełnym luzie i z dobrą energią! Wbijajcie na koncert, a jak nie dacie rady, to oglądajcie nas w Polsacie. Nie może Was zabraknąć! Do zobaczenia, kochani!" - zapowiadał polski król latino Skolim, jeden z uczestników niedzielnego koncertu.

W Kielcach wystąpią takie gwiazdy, jak m.in. Edyta Górniak, Urszula, Beata i Bajm, Doda, Smolasty, Cleo, Golec uOrkiestra, a także Vix.N - ubiegłoroczny zwycięzca konkursu na Przebój Lata Radia Zet i Polsatu.

Magiczne Zakończenie Wakacji 2025: Tommy Cash i jego eurowizyjny przebój

Koncert rozpoczął jeden z zagranicznych gości - Tommy Cash. Uczestnik 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei zaprezentował piosenkę "Espresso Macchiato", która przyniósł mu trzecie miejsce w tym prestiżowym konkursie. Utwór błyskawicznie zdobył popularność w sieci i stał się viralowym hitem.

"Będzie ogień, będzie dym" - grupa Golec uOrkiestra błyskawicznie poderwała publiczność do zabawy żywiołową wersją 25-letniego przeboju "Ściernisco", a także nowszym utworem "Górą ty" (jeden z Golców zaapelował o hałas dla współtwórców tego nagrania - Gromeego i Bedoesa).

Z okazji 20-lecia płyty "Ficca" Doda przygotowała sporą niespodziankę. Na scenie po latach ponownie stanęła razem z Tomkiem Lubertem, gitarzystą i kompozytorem przebojów grupy Virgin, prezentując medley przebojów tego zespołu: "Szansa", "Dwie bajki" i "Znak pokoju".

Urszula - mocno wspierana przez publiczność - zaśpiewała nieśmiertelny przebój "Konik na biegunach" oraz "Niebo dla ciebie".

Po przerwie usłyszymy największe hity ostatnich dekad - od kultowego "Co mi Panie dasz" w wykonaniu Bajmu, po ponadczasowy "Dotyk" Edyty Górniak oraz najnowsze piosenki z list przebojów jak "Wyglądasz idealnie" Skolima czy "Solo" Blanki.

Zagranicznym gościem poza Tommym Cashem będzie także Michael Patrick Kelly, wokalista, autor wielu międzynarodowych przebojów, znany z charakterystycznego głosu i scenicznej charyzmy. Były członek legendarnej grupy The Kelly Family zaśpiewa swoje największe hity, w tym uwielbiane przez fanów "Beautiful Madness" i "Throwback".

Przebój Lata Radia ZET i Polsatu. Kto rywalizuje o nagrodę?

Wśród nominowanych znaleźli się Roxie z utworem "Błękit", duet Jonatan i Smolasty ze wspólnym hitem "Lady", finaliści programu "Must Be The Music" Kuba i Kuba z przebojem "Dość", Gromee i Tyler Shaw z energetycznym kawałkiem "Fire" oraz Wiktoria Kida & Księga Żywiołów z utworem "Oj, dziewczyno".

Koncert prowadzą: Adam Zdrójkowski, Agnieszka Kołodziejska i Maciej Rock oraz Kamil Baleja, który przeprowadza rozmowy w studiu Radia Zet.

