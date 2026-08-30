Magiczne Zakończenie Wakacji w Polsacie: Doda i Garou w zaskakującym duecie

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Podczas wielkiego finału Magicznego Zakończenia Wakacji w Kielcach widzowie Polsatu zobaczą niespodziewany duet - na scenie po raz pierwszy razem wystąpią Garou i Doda. Kanadyjski gwiazdor i polska wokalistka zaśpiewają przebój tego pierwszego - "Sous le vent".

Doda z upiętymi włosami, w jasnym topie z czarnym wzorem i brązowej spódnicy, idzie chodnikiem w słoneczny dzień.
Doda zaśpiewa w duecie z GarouArtur ZawadzkiReporter

W dniach 28-30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach odbywa się festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Za nami m.in. 20-lecie Kabaretu Skeczów Męczących pod hasłem "Jeszcze nigdy nie było tak dobrze", a także pełna premier Świętokrzyska Gala Kabaretową.

Wielkim finałem wakacji będzie niedzielny koncert Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026 (początek godz. 20:00). Poza polskimi gwiazdami na scenie pojawią się również m.in. jeden z najsłynniejszych boysbandów na świecie - Take That, kanadyjski wokalista Garou i Lucenzo, francusko-portugalski wokalista i producent, znany z wielkiego hitu "Danza Kuduro".

Magiczne Zakończenie Wakacji w Polsacie. Doda i Garou razem

O tytuł Przeboju Lata Radia ZET i Polsatu 2026 powalczą: Michał Szpak, Sarsa, Wiktor Waligóra, Marissa i Mecner. Na kieleckiej scenie pojawią się również m.in. Doda, Dawid Kwiatkowski, Julia Wieniawa, Kaeyra, Feel, Liroy, Maciej Maleńczuk, Norbi, Ania Karwan oraz Kuba i Kuba - zespół, który zwyciężył w zeszłym roku.

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Michał Boroń
Michał Boroń

Dodajmy, że widzów Polsatu czeka kolejna muzyczna niespodzianka - po raz pierwszy na scenie w duecie wystąpią Garou i Doda. Razem zaśpiewają przebój tego pierwszego, "Sous le vent". W oryginale Garou towarzyszyła jego rodaczka - Celine Dion.

"To spotkanie zapowiada się elektryzująco. Charakterystyczny, chropowaty głos Garou i potężny wokal Dody mogą stworzyć połączenie, które na długo zostanie w pamięci widzów. Jedno jest pewne - kiedy ta dwójka stanie razem na scenie Kadzielni, emocji nie zabraknie" - czytamy w zapowiedzi.

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