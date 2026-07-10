Magiczne Zakończenie Wakacji w Kielcach. Znamy gwiazdy koncertu Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Poznaliśmy kolejne gwiazdy koncertu Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026, który odbędzie się na finał festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji. Kto wystąpi w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach?

Doda będzie jedną z gwiazd koncertu Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026 podczas Magicznego Zakończenia Wakacji w KielcachAKPAAKPA

Jak już informowaliśmy, tegoroczna edycja festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. W ramach imprezy zobaczymy m.in. 20-lecie Kabaretu Skeczów Męczących pod hasłem "Jeszcze nigdy nie było tak dobrze", a także pełną premier Świętokrzyską Galę Kabaretową.

Wielki finałem wakacji, będzie koncert Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026. Bilety trafiły już do sprzedaży.

Przebój Lata Radia ZET i Polsatu. Znamy polskie gwiazdy

Wiemy już, że zagranicznymi gwiazdami będą brytyjski zespół Take That (jeden z najsłynniejszych boysbandów wszech czasów), pochodzący z Kanady Garou oraz Lucenzo - francusko-portugalski wokalista i producent, który podbił świat połączeniem latino, reggaetonu i muzyki dance (wielki przebój "Danza Kuduro").

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Teraz Polsat ujawnił polskie gwiazdy, które dostarczą wielu muzycznych emocji, przypominając swojego wielkie przeboje. Podczas koncertu poznamy także utwór, który głosami słuchaczy i widzów zdobędzie tytuł Przeboju Lata Radia ZET i Polsatu 2026. Już wkrótce dowiemy się, którzy artyści i które piosenki zawalczą o to wyjątkowe wyróżnienie.

"Na jednej scenie spotkają się różne muzyczne pokolenia - od artystów, których utwory od lat nucą miliony słuchaczy, po wykonawców tworzących największe współczesne hity" - czytamy w ogłoszeniu.

W Kielcach wystąpią Dawid Kwiatkowski (juror programu "Must Be The Music"), Doda, Liroy (pochodzący z tego miasta pionier polskiego hip-hopu), dowodzony przez Piotra Kupichę zespół Feel, Maciej Maleńczuk, Norbi, Ania Karwan oraz grupa Kuba i Kuba, która w 2025 r. z piosenką "Dość" zwyciężyła w konkursie na Przebój Lata Radia ZET i Polsatu.

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