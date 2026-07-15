Jak już informowaliśmy, tegoroczna edycja festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. W ramach imprezy zobaczymy m.in. 20-lecie Kabaretu Skeczów Męczących pod hasłem "Jeszcze nigdy nie było tak dobrze" (widowisko we wrześniu pokaże Polsat), a także pełną premier Świętokrzyską Galę Kabaretową.

Wielki finałem wakacji, będzie koncert Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026. Bilety trafiły już do sprzedaży.

Magiczne Zakończenie Wakacji. To oni wezmą udział w koncercie Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026

O statuetkę rywalizować będą Michał Szpak, Sarsa, Wiktor Waligóra, Marissa oraz Mecner. To właśnie spośród utworów tych wykonawców zostanie wyłoniona ulubiona piosenka widzów i słuchaczy.

Podczas niedzielnego koncertu nie zabraknie także największych hitów ostatnich miesięcy. Na scenie pojawią się zagraniczne gwiazdy - brytyjski zespół Take That (jeden z najsłynniejszych boysbandów wszech czasów), pochodzący z Kanady Garou oraz Lucenzo - francusko-portugalski wokalista i producent, który podbił świat połączeniem latino, reggaetonu i muzyki dance (wielki przebój "Danza Kuduro").

W Kielcach wystąpią również Dawid Kwiatkowski (juror programu "Must Be The Music"), Doda, Liroy (pochodzący z tego miasta pionier polskiego hip-hopu), dowodzony przez Piotra Kupichę zespół Feel, Maciej Maleńczuk, Norbi, Ania Karwan oraz grupa Kuba i Kuba, która w 2025 r. z piosenką "Dość" zwyciężyła w konkursie na Przebój Lata Radia ZET i Polsatu.