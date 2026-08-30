W dniach 28-30 sierpnia w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach odbył się festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Dwa pierwsze dni to m.in. 20-lecie Kabaretu Skeczów Męczących pod hasłem "Jeszcze nigdy nie było tak dobrze", a także pełna premier Świętokrzyska Gala Kabaretowa.

Wielkim finałem wakacji był niedzielny koncert Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026. Poza polskimi gwiazdami na scenie pojawili się również m.in. jeden z najsłynniejszych boysbandów na świecie - Take That, kanadyjski wokalista Garou i Lucenzo, francusko-portugalski wokalista i producent, znany z wielkiego hitu "Danza Kuduro".

Magiczne Zakończenie Wakacji w Polsacie. Feel na otwarcie

Na kieleckiej scenie jako pierwszy pojawił się zespół Feel w przeboju "Mój jest ten kawałek podłogi" grupy Mr. Zoob. Po ekipie Piotra Kupichy usłyszeliśmy jurora "Must Be The Music" Dawida Kwiatkowskiego z piosenkami "Bez ciebie", "Proszę tańcz" i "Później ci opowiem".

Kolejne dwie wokalistki widzowie Polsatu będą regularnie oglądać od kolejnej niedzieli. Kaeyra ("Sour") jest uczestniczką nowej edycji "Tańca z gwiazdami", a Julia Wieniawa ("Kocham") będzie oceniać popisy na parkiecie w roli nowej jurorki.

Ania Karwan zaśpiewała "W to mi graj", a po niej scenę objął uwielbiany w Polsce Kanadyjczyk Garou z hitami "Seul" i "Gitan".

Po przerwie grupa Kuba i Kuba (zwycięzcy ubiegłorocznego konkursu na Przebój Lata w Kielcach) przypomniała, że "Stygnie lato". Prowadzący Maciej Rock i Adam Zdrójkowski, wsparci przez Patricię Kazadi, zaprosili na wrześniowe castingi do nowej edycji "Must Be The Music".

Take That i Michael Patrick Kelly po raz pierwszy razem

Na scenie pojawiła się gorąco przyjęta Doda ("Pamiętnik") i wracający Feel ("A gdy jest już ciemno" i "Jak anioła głos" z Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk"). Po zespole Piotra Kupichy w Kadzielni zaprezentowała się kolejna zagraniczna gwiazda. Mowa o brytyjskim Take That, jednym z najpopularniejszych boysbandów wszech czasów. Obecnie jest to trio w składzie Gary Barlow, Howard Donald i Mark Owen. W Kielcach wykonali piosenki "Sweet July", "Patience", przedpremierowo "Feel My Love" z owacyjnie przyjętym Michaelem Patrickiem Kellym i hit z 1995 r. - "Back for Good".

Take That i Michael Patrick Kelly (drugi z prawej) podczas Magicznego Zakończenia Wakacji w Kielcach AKPA AKPA

Dodajmy, że Take That z nadchodzącym albumem "Dreamers" powróci do Polski w 2027 r. - wystąpi 13 czerwca na Letniej Scenie Progresji w Warszawie.

Po drugiej przerwie latynoskie klimaty do Kielc sprowadził Lucenzo, francusko-portugalski wokalista i producent, przypominając wielki przebój "Danza Kuduro".

Ida Nowakowska zaprosiła Piotra Kędzierskiego, z którym od 3 października poprowadzi teleturniej "Hitster" (sobota i niedziela, godz. 17:40). W programie zobaczymy wiele gwiazd polskiej sceny. To właśnie Kędzierski zapowiedział występ Norbiego z jego wakacyjnym przebojem "Kobiety są gorące".

Sporą niespodzianką był duet Garou i Dody, którzy razem zaśpiewali przebój tego pierwszego, "Sous le vent". W oryginale Garou towarzyszyła jego rodaczka - Celine Dion.

Garou i Doda wystąpili razem w duecie w Kielcach AKPA AKPA

Maciej Maleńczuk sięgnął po utwory "Cygańska dusza" i "Ostatnia nocka", a po nim ubiegłoroczny Przebój Lata - numer "Dość" - przypomniał zespół Kuba i Kuba.

O tytuł Przeboju Lata Radia ZET i Polsatu 2026 walczyli: Kasia Sienkiewicz ("Były momenty"), Wiktor Waligóra ("Cztery pory roku"), Michał Szpak ("Maj"), Sarsa ("Czy będziemy się pamiętać?"), Marissa ("Odkochaj") i Mecner ("Kim jestem?").

Przed ogłoszeniem wyników pojawił się pochodzący z Kielc Liroy. "Jak to dobrze zagrać w domu" - powiedział. Pionier polskiego rapu przypomniał hity "Scoobiedoo Ya" i "Scyzoryk".

Decyzją widzów i słuchaczy tytuł Przeboju Lata otrzymała piosenka "Maj" Michała Szpaka. Wokalista otrzymał pamiątkową statuetkę i czek na 500 tys. zł. To właśnie jego ponowny występ zakończył wieczór w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. "Love you, tato" - powiedział Michał Szpak na koniec, dziękując również m.in. swojemu fanklubowi.