"Już w tę niedzielę robimy totalną imprezę w kieleckiej Kadzielni na Magiczne Zakończenie Wakacji! Będzie gorąco, będzie tanecznie i będzie tak, jak lubicie - na pełnym luzie i z dobrą energią! Wbijajcie na koncert, a jak nie dacie rady, to oglądajcie nas w Polsacie. Nie może Was zabraknąć! Do zobaczenia, kochani!" - zapowiadał polski król latino Skolim, jeden z uczestników niedzielnego koncertu.

W Kielcach wystąpiły również takie gwiazdy, jak m.in. Edyta Górniak, Urszula, Beata i Bajm, Doda, Smolasty, Cleo, Golec uOrkiestra, a także Vix.N - ubiegłoroczny zwycięzca konkursu na Przebój Lata Radia Zet i Polsatu.

Koncert prowadzili: Adam Zdrójkowski, Agnieszka Kołodziejska i Maciej Rock oraz Kamil Baleja, który przeprowadzał rozmowy w studiu Radia Zet.

Magiczne Zakończenie Wakacji 2025: Tommy Cash i jego eurowizyjny przebój

Koncert rozpoczął jeden z zagranicznych gości - Tommy Cash. Uczestnik 69. Konkursu Piosenki Eurowizji w Bazylei zaprezentował piosenkę "Espresso Macchiato", która przyniósł mu trzecie miejsce w tym prestiżowym konkursie. Utwór błyskawicznie zdobył popularność w sieci i stał się viralowym hitem.

Tommy Cash i jego ekipa w Kielcach AKPA AKPA

"Będzie ogień, będzie dym" - grupa Golec uOrkiestra błyskawicznie poderwała publiczność do zabawy żywiołową wersją 25-letniego przeboju "Ściernisco", a także nowszym utworem "Górą ty" (jeden z Golców zaapelował o hałas dla współtwórców tego nagrania - Gromeego i Bedoesa).

Z okazji 20-lecia płyty "Ficca" Doda przygotowała sporą niespodziankę. Na scenie po latach ponownie stanęła razem z Tomkiem Lubertem, gitarzystą i kompozytorem przebojów grupy Virgin, prezentując medley przebojów tego zespołu: "Szansa", "Dwie bajki" i "Znak pokoju".

Urszula - mocno wspierana przez publiczność - zaśpiewała nieśmiertelny przebój "Konik na biegunach" oraz "Niebo dla ciebie".

Beata Kozidrak powróciła na scenę. "Jestem bardzo wzruszona"

Po przerwie swój eurowizyjny numer "Solo" wykonała Blanka, a dawkę wzruszeń zapewniła wracająca po dłuższej przerwie Beata Kozidrak z grupą Bajm. Pierwszą piosenką była "Biała armia", która chwilę później została nagrodzona statuetką "Przeboju 35-lecia Radia Zet", a na scenie obok wokalistki pojawił się jej były mąż - Andrzej Pietras, menedżer i współzałożyciel Bajmu.

Beata Kozidrak z przebojem 35-lecia Radia Zet dla piosenki "Biała armia" grupy Bajm AKPA AKPA

"Jestem bardzo wzruszona, zwłaszcza po 9 miesiącach walki o moje zdrowie, móc znów wystąpić na scenie to niezwykła sprawa. Bardzo za wami tęskniłam" - powiedziała wyraźnie poruszona Beata Kozidrak.

Inny klimat wprowadziła Cleo, przypominając eurowizyjny hit "My Słowianie" i "Za krokiem krok", czyli piosenkę, z którą w 2019 r. wygrała plebiscyt na przebój wakacji w Kielcach.

Cleo podczas Magicznego Zakończenia Wakacji AKPA AKPA

Podczas Magicznego Zakończenia Wakacji w podwójnej roli występuje Smolasty. Najpierw jako gwiazda ("Herbata z imbirem" i "Duże oczy"), a potem rywalizować będzie w konkursie, w duecie z Jonatanem. Niespodziewanie prowadzący przy wsparciu publiczności zaintonowali "Sto lat" dla rapera, który w środę skończył 30 lat, a Smolasty nie mógł uwierzyć, że ten czas tak szybko leci.

Michael Patrick Kelly: Wielu widzów Polsatu czekało właśnie na niego

Zagranicznym gościem poza Tommym Cashem w Kielcach jest także Michael Patrick Kelly, wokalista, autor wielu międzynarodowych przebojów, znany z charakterystycznego głosu i scenicznej charyzmy. Były członek legendarnej grupy The Kelly Family zaśpiewał swoje największe hity, począwszy od "Throwback" i "Wonders". Gwiazdor ruszył między publiczność w amfiteatrze, a prowadzący Maciek Rock zrobił sobie z nim selfie.

"Kocham cię, Polska" - powiedział w naszym języku, budząc ogromny aplauz, zapowiadając przebój "Beautiful Madness", a na koniec przedpremierowo usłyszeliśmy fragment piosenki "Run Free", która pojawi się 12 września.

Furorę wywołał polski król latino - Skolim, który rozbujał publiczność piosenkami "Wyglądasz idealnie" i "Daj mi jedno słowo".

Skolim i jego zespół AKPA AKPA

Edyta Górniak świętuje 30-lecie płyty "Dotyk"

Do przeszłości mocno sięgnęła Edyta Górniak, która debiutowała 30 lat temu. Jej pierwsza płyta "Dotyk" pojawiła się w 1995 r. Ten album przyniósł wykonane w Kielcach przeboje "Dotyk" i "Jestem kobietą" ("Kto pamięta, ten śpiewa" - zapowiedziała wokalistka), a także "To nie ja!", "Będę śniła", "Kasztany" i "Pada śnieg".

Po jej występie Edyta Górniak odebrała diamentową płytę za "Dotyk" za sprzedaż ponad 800 tys. egzemplarzy, a nagrodę wręczył jej syn - Allan Krupa. "Ta płyta wyszła, zanim się urodziłem" - przypomniał 21-letni Allan.

Edyta Górniak odebrała diamentową płytę za "Dotyk", w środku jej syn Allan, po lewej prowadzący Maciek Rock AKPA AKPA

Przebój Lata Radia ZET i Polsatu. Kto rywalizował o nagrodę?

Wśród nominowanych znaleźli się Wiktoria Kida & Księga Żywiołów z utworem "Oj, dziewczyno", finaliści programu "Must Be The Music" Kuba i Kuba z przebojem "Dość", Roxie z utworem "Błękit", Gromee i Tyler Shaw z energetycznym kawałkiem "Fire" oraz duet Jonatan i Smolasty ze wspólnym hitem "Lady".

Jeszcze przed występami konkursowiczów na scenie pojawili się Alien x Majtis z piosenką "VIP" (duet wygrał wiosenną edycję "Must Be The Music" w Polsacie). Z kolei po piątce kandydatów do sławy zaprezentował się Vix.N - ubiegłoroczny zwycięzca konkursu na Przebój Lata Radia Zet i Polsatu, któremu towarzyszył ludowy chór Guziowanki ("Ne Rozumiju").

Przed ogłoszeniem wyników na scenę powrócił Tommy Cash z nową piosenką "OK".

Decyzją telewidzów w głosowaniu SMS tytuł Przeboju wakacji Radia Zet i Polsatu oraz 500 tys. na promocję swojej muzyki zdobyła grupa Kuba i Kuba z piosenką "Dość". To właśnie ich ponowny występ zakończył wieczór w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach.

