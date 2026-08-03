Wielkimi krokami zbliża się festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2026, w ramach którego odbędzie się konkurs na Przebój Lata Radia ZET i Polsatu. 29 i 30 sierpnia o godz. 20:00 stacja zaprosi widzów do Kielc. Wystąpią czołowe kabarety oraz plejada polskich i zagranicznych gwiazd, które powalczą między sobą o tytuł największego hitu letnich dni. Czyje piosenki królowały w ostatnich tygodniach na listach przebojów?

29 i 30 sierpnia Festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 w Kielcach i Polsacie! Kto wystąpi?

Pierwszego wieczora publiczność zanurzy się w świecie dobrej zabawy i humoru, oglądając Świętokrzyską Galę Kabaretową. Z kolei w niedzielę, 30 sierpnia, o tytuł Przeboju Lata Radia ZET i Polsatu 2026 powalczą: Michał Szpak, SARSA, Wiktor Waligóra, Marissa i Mecner. Na kieleckiej scenie pojawią się również gwiazdy, takie jak: Doda, Dawid Kwiatkowski, Feel, Liroy, Maciej Maleńczuk, Norbi, Ania Karwan oraz Kuba i Kuba - zespół, który zwyciężył w zeszłym roku. Nie zabraknie zagranicznych gości specjalnych: grupy Take That, Garou i Lucenzo.

"Podczas koncertu spotkają się artyści reprezentujący różne muzyczne pokolenia i style. Nie zabraknie największych przebojów, premierowych wykonań, wyjątkowych muzycznych spotkań oraz wakacyjnej atmosfery, z której od lat słynie festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji" - zapowiada Polsat.

Kasia Sienkiewicz dołącza do plejady gwiazd Magicznego Zakończenia Wakacji!

Teraz organizatorzy odsłaniają kolejne karty i ogłaszają, że w konkursie na wakacyjny przebój udział weźmie również Kasia Sienkiewicz. Wokalistka już od wielu lat podbija polski rynek przebojami, takimi jak "Byłominęło", "Dziś późno pójdę spać" czy "Mogło być nic", grając w zespole Kwiat Jabłoni wraz ze swoim bratem, Jackiem. Rodzeństwo, wychowane przez Kubę Sienkiewicza, czyli kultowego lidera Elektrycznych Gitar, niedawno zdecydowało się na przerwę w działalności grupy. Postanowili odpocząć i rozwinąć się jako soliści.

Jacek Sienkiewicz skręcił w stronę elektroniki i muzyki klubowej, grając nocne DJ sety. Kasia Sienkiewicz z kolei postawiła na pop i stworzenie autorskiej płyty solowej. Jej debiutancki album ma ukazać się jesienią, a niedawno wokalistka zaserwowała słuchaczom singiel zapowiadający, zatytułowany "Były momenty". Jednocześnie występuje na wielu koncertach plenerowych i festiwalach, grając przedpremierowo utwory z nadchodzącego krążka. Wystąpiła już m.in. na Męskim Graniu, Kazimiernikejszyn i Od Nowa Festiwalu.

To do Kasi Sienkiewicz należał będzie tytuł Przeboju Lata Radia ZET i Polsatu? Przekonamy się już 30 sierpnia!