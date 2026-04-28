"Ikona lat 90., bojówki i hit, który zna każdy... Natalie Imbruglia już 24 lipca zabierze nas w sentymentalną podróż do najbardziej kolorowej dekady! To będzie magia lat 90. na żywo" - czytamy w ogłoszeniu Łódź Summer Festival.

Przypomnijmy, że wstęp na tę imprezę (24-26 lipca) jest darmowy.

Kim jest Natalie Imbruglia?

Pochodząca z Australii wokalistka popularność zdobyła występując w serialu "Sąsiedzi" na początku lat 90. Niedługo później wydała swój debiutancki album "Left of the Middle", na którym znalazł się wielki przebój "Torn" (cover zespołu Ednaswap). Płyta zdobyła status podwójnej platyny w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, a Natalia zdobyła trzy nominacje do Grammy.

Dotychczasowy dorobek 51-latki zamyka płyta "Firebird", a ostatnio zapowiedziano nowy album "Algorithm", który promuje singel "Upside Down".

Łódź Summer Festival 2026 - kto wystąpi?

Wcześniej organizatorzy ogłosili, że na festiwalu w Łodzi wystąpią m.in. Timbaland, Bastille, Jet oraz Justyna Steczkowska, Bedoes 2115, PRO8L3M, Żabson, Kacperczyk, Hubert., White 2115, Chivas, Zalia, happysad, Dawid Kwiatkowski, Nocny Kochanek, Tede, Pezet i Ania Dąbrowska.

