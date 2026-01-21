Magda Welc, zwyciężczyni "Mam talent" z 2010 roku, która jako 12-latka oczarowała Polskę swoim głosem i pokonała konkurentów, w tym Kamila Bednarka, wróciła na scenę muzyczną po latach milczenia. Zniknęła z mediów zaraz po wydaniu debiutanckiego albumu "Sianko na stół. Kolędy i pastorałki", zawierającego zarówno tradycyjne kolędy jak i nowe utwory.

Magda Welc wygrała "Mam talent". Dzisiaj wciąż robi to, co kocha najbardziej

Dzisiaj 27-letnia wokalistka koncertuje, nagrywa i wciąż dzieli się swoją miłością do kolędowania. W zeszłym roku wystąpiła między innymi w Bugaju Zakrzewskim czy w Szczekocinach, gdzie słuchacze mogli zatracić się w kultowych jak i autorskich kolędach i pastorałkach Magdy Welc.

Piosenkarka dzieli się swoimi nowymi muzycznymi przygodami w swoich mediach społecznościowych, gdzie ostatnio udostępniła zdjęcie ze studia "DDTVN". Magda Welc spotkała się z Marcinem Prokopem i powspominała przygodę w "Mam talent".

Rozwiń

"Zajdziesz bardzo daleko" - przewidziała po finałowym występie w "Mam talent" jurorka Agnieszka Chylińska. Przypomnijmy, że dziewczynka z Niedrzwicy Dużej śpiewająca piosenkę Edyty Geppert wygrała główną nagrodę, czyli 300 tys. zł.

Magda Welc realizowała swój plan w ciszy. Odeszła z show-biznesu, ale nie opuściła muzyki

Po programie Magda uczestniczyła w wielu koncertach, występowała między innymi na imprezach dobroczynnych. Najbardziej znaczącym był występ u boku Jerzego Maksymiuka podczas 6. Koncertu Noworocznego w Filharmonii Narodowej. Nie zrezygnowała z marzeń - uczyła się i nagrywała utwory bez blasków fleszy.

Rok po sukcesie w "Mam talent" Magda rozpoczęła edukację w szkole muzycznej w Lublinie i przygotowała swój debiutancki album. Na płycie zatytułowanej "Sianko na stół. Kolędy i pastorałki" oprócz tradycyjnych i znanych utworów bożonarodzeniowych, znalazła się również "Kolęda dla nieobecnych" do muzyki Zbigniewa Preisnera oraz dwie nowe pastorałki przygotowane specjalnie dla młodej wokalistki - "Sianko na stół" oraz "Babci zegar". Później jednak zniknęła z mediów.

"Byłam dzieckiem i postawiliśmy na naukę, bo stwierdziliśmy po wielu rozmowach, że wiadomo, jak to jest z show biznesem: dzisiaj jesteś, jutro cię nie ma, więc trzeba mieć jakiś plan awaryjny, coś, co lubi się robić, w czym jest się dobrym, co jest pewnym fundamentem" - opowiadała dwa lata temu, pod koniec 2023 roku w wywiadzie dla "Vivy".

Alter Bridge: "Zdecydowanie był to ciężki rok" INTERIA.PL