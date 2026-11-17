Ewa Demarczyk i Zdzisława Sośnicka odrzuciły piosenkę. Umer nie była brana pod uwagę

Wszystko zaczęło się w 1970 roku. Wojciech Niżyński, związany z warszawskim klubem Hybrydy, napisał poetycki tekst inspirowany przyrodą i jesienną atmosferą. Pierwotnie nosił on tytuł "Karnawał polnych chwastów".

Z utworem zwrócił się do Krzysztofa Knittla, kompozytora działającego w środowisku studenckim. Muzyk dostrzegł potencjał wiersza, ale zasugerował zmiany, które pozwoliłyby przekształcić go w piosenkę. Tak powstał "Koncert jesienny na dwa świerszcze", znany również pod dłuższym tytułem "Koncert jesienny na dwa świerszcze i wiatr w kominie".

Twórcy byli przekonani, że napisali coś wyjątkowego. Szukali jednak wykonawczyni obdarzonej mocnym, wyrazistym głosem. Najpierw zwrócili się do Ewy Demarczyk, a po jej odmowie do Zdzisławy Sośnickiej.

Obie gwiazdy nie zdecydowały się przyjąć propozycji. Magda Umer, która znała Knittla jeszcze z czasów szkolnych, początkowo w ogóle nie była rozważana.

"Uważali, że to utwór na duży głos, a ja szepcząca te swoje bossa novy? No nie" - wspominała po latach artystka.

Piosenki nie chciano nawet w Opolu. Później los zadrwił z jurorów

Po dwóch odmowach twórcy postanowili zgłosić kompozycję na festiwal w Opolu w 1970 roku. Spotkało ich jednak kolejne rozczarowanie. Komisja nie zakwalifikowała utworu.

Wtedy przypomniano sobie o Magdzie Umer, która występowała w warszawskim kabarecie "Stodoła". Artystka wykonywała tam nastrojowe piosenki, stanowiące liryczne przerywniki między częściami programu.

Do repertuaru dołączono "Koncert jesienny na dwa świerszcze". Okazało się, że delikatny sposób śpiewania Umer doskonale współgra z poetyckim charakterem kompozycji.

Prawdziwy przełom nastąpił podczas Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej w Świnoujściu. W 1970 roku utwór zdobył pierwszą nagrodę.

Największa ironia tej historii miała się jednak dopiero wydarzyć. Nagrodą za sukces na FAMA był występ na kolejnym festiwalu w Opolu, czyli tam, gdzie wcześniej piosenki nie chciano.

W 1971 roku "Koncert jesienny na dwa świerszcze" otrzymał jedną z trzech głównych nagród opolskiego festiwalu.

Magda Umer stworzyła jeden ze swoich najważniejszych przebojów

Piosenka szybko stała się jednym ze znaków rozpoznawczych Magdy Umer. W 1972 roku znalazła się na jej debiutanckim albumie długogrającym, wydanym przez Pronit.

Jej sukces pokazał, że utwór nie zawsze potrzebuje najbardziej efektownego głosu. W przypadku "Koncertu jesiennego" o powodzeniu zdecydowały subtelność, umiejętność opowiadania historii i charakterystyczna interpretacja.

Co ciekawe, autor tekstu Wojciech Niżyński z czasem związał swoją karierę również z telewizją. Był jednym z twórców popularnego serialu "Klan".

Z kolei Krzysztof Knittel rozwijał działalność jako kompozytor muzyki współczesnej. Piosenka napisana wspólnie z Niżyńskim pozostała jednak ważną częścią jego dorobku.

Magda Umer wykonywała "Koncert jesienny na dwa świerszcze" przez kolejne dekady. Utwór znalazł się także na późniejszych wydawnictwach artystki, między innymi na albumie "Koncert sprzed lat" z 2008 roku.



