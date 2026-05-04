Dla Magdy Steczkowskiej muzyka jest nie tylko zawodem. Zdominowała także jej życie prywatne, bowiem jej mąż, perkusista Piotr Królik również pracuje w tej branży - jest muzykiem sesyjnym współpracującym m.in. z zespołami Brathanki i Indigo oraz Renatą Przemyk.

Małżeństwo ma trzy córki - Zofię (ur. 2002), Michalinę (2009) i Antoninę (2011). W muzyczne ślady rodziców jako pierwsza ruszyła najstarsza - ma już w dorobku piosenkę "Blisko ciebie" nagraną w duecie z Magdą Steczkowską. Teraz w roli współautorki tekstu nowego utworu swojej mamy "Z tamtej strony" debiutuje Michalina.

Magda Steczkowska skończyła 50 lat. O czym jest "Z tamtej strony"?

Wspomniana piosenka zapowiada przygotowywaną nową płytę Magdy Steczkowskiej. Wokalistka, która we wrześniu 2025 r. skończyła 50 lat, podkreśla, że "Z tamtej strony" jest dla niej bardzo ważnym utworem. W balladzie śpiewa m.in. o osobistych rozliczeniach, radości życia i przemijaniu.

"Mężuś wstał o 5 rano (na wakacjach!) żeby nakręcić dla mnie ten widok do teledysku 'Z tamtej strony'" - napisała w mediach społecznościowych po premierze. Wspomniany Piotr Królik odpowiada za zdjęcia do klipu.

Autorem muzyki do "Z tamtej strony" jest Adam Niedzielin, były klawiszowiec grupy Indigo, który współpracuje również z m.in. Formacją Nieżywych Schabuff i Pod Budą.

Z kolei w nagraniach wokalistce towarzyszyli gitarzysta Wiktor Tatarek (Brathanki), jazzowy skrzypek Mateusz Pliniewicz, basista Marcin Pendowski (m.in. Pendofsky, The Positive, eks-Fisz Emade Tworzywo) i klawiszowiec Mateusz Krautwurst (The Positive), odpowiedzialny także za produkcję i miksy.

"Piosenka opowiada o zatrzymaniu - momencie, w którym zamiast podążać ślepo za tym, co wypada, co narzuca nam otoczenie czy społeczeństwo, odważamy się posłuchać głosu własnego serca i być wreszcie sobą" - czytamy.

Alicja Szemplińska przed Eurowizją: Stres i ekscytacja pomponik.tv