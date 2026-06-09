Madonny w takim wydaniu jeszcze nie było. Pomogły jej wielkie gwiazdy

Niedługo po tym, gdy Madonna ogłosiła premierę krążka "Confessions II" ("I Feel So Free"), będącego drugą częścią kultowego już "Confessions on a Dance Floor" (2005), wystąpiła w towarzystwie Sabriny Carpenter na Coachelli 2026, aby wypromować nadchodzący projekt. Współpraca wokalistek przy singlu "Bring Your Love" zachwyciła fanów, a teraz przyszedł czas na premierę singla "Love Sensation" oraz specjalnego filmu.

Madonna ma wsparcie wielkich nazwisk. Film "Love Sensation" jest już dostępny

Premiera "Confessions II" jest zaplanowana na 3 lipca br., a już teraz gwiazda wydała projekt "CONFESSIONS II THE FILM", będący zwieńczeniem jej pracy - dotyka tematów sławy, przemijania, surrealistycznej zabawy i popkultury. Projekt jest również pełen odniesień do różnych etapów kariery piosenkarki, od klubowej estetyki lat 80. po erę kultowego już krążka "Confessionss on a Dance Floor".

Film wyreżyserował duet TORSO, czyli David Toro i Solomon Chase. Obok Madonny w filmie pojawiają się m.in. Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner (pracująca nad biografią Madonny) oraz córka artystki, Lourdes Leon. W projekcie zawierającym sześć utworów obecna jest również Sabrina Carpenter, która współpracowała z Madonną przy utworze "Bring Your Love".

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