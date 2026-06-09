Madonny w takim wydaniu jeszcze nie było. Pomogły jej wielkie gwiazdy
Madonna od kilku tygodni buduje ekscytację wśród fanów. Po występie u boku Sabriny Carpenter podczas tegorocznej Coachelli wokalistka zaczęła prężniej promować nadchodzący krążek "CONFESSIONS II", a teraz podzieliła się ze słuchaczami jego kolejną odsłoną. Do współpracy przy klipie zaprosiła wielkie nazwiska.
Niedługo po tym, gdy Madonna ogłosiła premierę krążka "Confessions II" ("I Feel So Free"), będącego drugą częścią kultowego już "Confessions on a Dance Floor" (2005), wystąpiła w towarzystwie Sabriny Carpenter na Coachelli 2026, aby wypromować nadchodzący projekt. Współpraca wokalistek przy singlu "Bring Your Love" zachwyciła fanów, a teraz przyszedł czas na premierę singla "Love Sensation" oraz specjalnego filmu.
Madonna ma wsparcie wielkich nazwisk. Film "Love Sensation" jest już dostępny
Premiera "Confessions II" jest zaplanowana na 3 lipca br., a już teraz gwiazda wydała projekt "CONFESSIONS II THE FILM", będący zwieńczeniem jej pracy - dotyka tematów sławy, przemijania, surrealistycznej zabawy i popkultury. Projekt jest również pełen odniesień do różnych etapów kariery piosenkarki, od klubowej estetyki lat 80. po erę kultowego już krążka "Confessionss on a Dance Floor".
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Film wyreżyserował duet TORSO, czyli David Toro i Solomon Chase. Obok Madonny w filmie pojawiają się m.in. Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner (pracująca nad biografią Madonny) oraz córka artystki, Lourdes Leon. W projekcie zawierającym sześć utworów obecna jest również Sabrina Carpenter, która współpracowała z Madonną przy utworze "Bring Your Love".