Madonna znów szokuje. W sieci zawrzało po publikacji głośnego filmu

Nowy projekt Madonny jest zapowiedzią albumu "Confessions II", który ma nawiązywać do wydanego w 2005 roku krążka "Confessions on a Dance Floor". Dla wielu fanów to jedna z najważniejszych płyt w dorobku artystki. To właśnie z niej pochodzą takie przeboje jak "Hung Up", "Sorry" czy "Jump".

Tym razem Królowa Popu postawiła na rozbudowaną formę. Zamiast tradycyjnego teledysku otrzymaliśmy trwający ponad 10 minut film muzyczny, który miał premierę podczas festiwalu Tribeca. Produkcja szybko trafiła do sieci i niemal natychmiast stała się jednym z najczęściej komentowanych wydarzeń wśród fanów artystki.

Madonna patrzy na własną legendę

Film otwiera scena, w której Madonna siedzi samotnie w zamkniętym pomieszczeniu. W pewnym momencie wypowiada słowa: "Mogę być, kim tylko zechcę". Chwilę później wokół niej pojawiają się dziesiątki osób wyposażonych w kamery, które obserwują każdy jej ruch.

To motyw przewijający się przez całą produkcję. Madonna pokazuje siebie nie tylko jako gwiazdę, ale także jako osobę od dekad funkcjonującą pod nieustanną obserwacją mediów, fanów i krytyków.

"Szczerze mówiąc, chciałabym czasami być jak inni ludzie i po prostu się nie przejmować. Dlatego lubię tańczyć. W tłumie odnajduję poczucie bezpieczeństwa" - słyszymy w jednej z narracyjnych części filmu.

Później dodaje:

"Ludzie wciąż myślą, że muzyka taneczna jest powierzchowna. Parkiet nie jest tylko miejscem. To próg. Rytualna przestrzeń, w której ruch zastępuje język".

Gwiazdorska obsada robi wrażenie

W filmie pojawia się cała plejada znanych nazwisk. Obok Madonny wystąpili m.in. Kate Moss, Benedict Cumberbatch, Richard E. Grant, Gwendoline Christie, Odessa A'zion, Debi Mazar, Honey Dijon, Arca i Shygirl.

Sporo uwagi przyciągnęła również Julia Garner. Aktorka nagrodzona Emmy od kilku lat jest związana z przygotowywanym filmem biograficznym o Madonnie i to właśnie ona ma wcielić się w gwiazdę na ekranie. Jej obecność w "Confessions II - The Film" została odebrana jako kolejne nawiązanie do projektu, o którym od dawna mówi się w Hollywood.

W produkcji nie zabrakło także Sabriny Carpenter. Dla części obserwatorów wspólny występ obu artystek można odczytywać jako symboliczne spotkanie dwóch pokoleń gwiazd popu. Carpenter, podobnie jak Madonna przed laty, regularnie staje się bohaterką debat dotyczących granic prowokacji i artystycznej ekspresji.

Jedna scena szczególnie poruszyła widzów

Najwięcej emocji wywołał fragment rozgrywający się w publicznej toalecie. To właśnie tam Madonna spotyka bohaterów nocnej imprezy, a atmosfera szybko staje się coraz bardziej swobodna i prowokacyjna.

Widzowie obserwują flirtujące pary, pocałunki oraz sceny podkreślające różnorodność uczestników zabawy. W jednej z sekwencji wokalistka prowadzi młodego mężczyznę do kabiny, co natychmiast stało się jednym z najczęściej komentowanych momentów całego filmu.

Nie brakuje głosów, że jest to kolejny przykład artystycznej konsekwencji Madonny. Tematy związane z wolnością osobistą i przełamywaniem społecznych tabu towarzyszą jej twórczości od początku kariery. Już w latach 90. album "Erotica" oraz książka "Sex" wywoływały podobne emocje.

Zielone lasery i ukryte symbole

Wśród scen, które przykuły uwagę internautów, znalazły się także ujęcia przedstawiające zielone promienie światła wydobywające się z ciał tancerzy.

To właśnie te kadry stały się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów filmu. Zagraniczne media interpretują je jako symbol energii, pożądania i życiowej siły. Sama Madonna nie tłumaczy jednak znaczenia poszczególnych obrazów, pozostawiając odbiorcom przestrzeń do własnych odczytań.

Całość utrzymana jest w estetyce nocnego klubu. Nieprzypadkowo pojawia się również utwór "Danceteria", którego tytuł nawiązuje do legendarnego nowojorskiego klubu. To właśnie tam na początku lat 80. Madonna rozwijała swoją artystyczną tożsamość i nawiązywała pierwsze kontakty w branży muzycznej.

Córka Madonny odgrywa ważną rolę

Film kończy się sceną, która dla wielu fanów okazała się najbardziej osobista. Wśród zamaskowanych uczestników wydarzeń pojawia się Lourdes Leon. Córka Madonny jest jedyną osobą, której twarz pozostaje odsłonięta. To właśnie ona wypowiada ostatnie słowa filmu.

Moment ten nie jest przypadkowy. Narodziny Lourdes w 1996 roku były jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu artystki. Wkrótce po narodzinach córki Madonna nagrała album "Ray of Light", który przyniósł bardziej refleksyjne i duchowe spojrzenie na życie.

Fani nie kryją zachwytu

Choć film wzbudził kontrowersje, pod oficjalną publikacją dominują pozytywne komentarze.

"Madonna dała nam muzyczne widowisko pełne artyzmu i opowiadania historii" - napisał jeden z fanów.

"Nikt nie robi tego tak jak Madonna. To nie jest teledysk, to film" - czytamy w innym komentarzu.

"67 lat i wciąż potrafi zaskoczyć bardziej niż większość współczesnych gwiazd popu" - dodaje kolejny internauta.

Ten utwór ma dla Pectus szczególne znaczenie. "To zdradziła nam nasza mama" INTERIA.PL