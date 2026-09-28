Madonna wielką wygraną MTV VMA 2026? Najważniejsza statuetka trafiła do innej gwiazdy

MTV Video Music Awards to coroczne nagrody stacji MTV za najlepsze teledyski i dokonania artystów muzycznych. Historia gali sięga 14 września 1984 roku i nowojorskiej Radio City Music Hall, gdzie zorganizowano pierwszą edycję. Zwycięzcy prestiżowej nagrody dostają statuetkę Moon Person, przedstawiającą astronautę na Księżycu, co nawiązuje do dawnego logo stacji.

Tegoroczna uroczystość odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek, 27 września, w Peacock Theater w Los Angeles. Transmitowała ją na żywo telewizja CBS, a galę poprowadził sam Snoop Dogg! Największą liczbą nominacji cieszyły się Madonna i Taylor Swift. Przełożyło się to dla obu artystek na wyjątkowo owocny wieczór.

Siedem statuetek Madonny

Madonna była faworytką już przed galą - 68-letnia gwiazda miała aż 13 nominacji. Najwięcej wyróżnień przyniósł jej wydany w tym roku projekt "Confessions II". Wygrała w kategoriach:

artysta roku

najlepszy teledysk taneczny za film "Confessions II - The Film"

najlepsza współpraca za "Bring Your Love" z Sabriną Carpenter

najlepsze zdjęcia

najlepsza choreografia

najlepszy długi materiał wideo

najlepszy album za "Confessions II"

Artystka również otworzyła ceremonię swoim występem.

Taylor Swift z pierwszym takim wyróżnieniem

Taylor Swift była tuż za Madonną, mając 11 nominacji. Artystka wcześniej zdobyła już rekordowe 30 statuetek. Podczas tegorocznej gali jako pierwsza w historii odebrała nagrodę Artist Director Honors. Zaraz potem pokazała premierowo teledysk do nowego utworu "Patient Zero", który sama wyreżyserowała. Wygrała też w kategorii najlepsza reżyseria za klip do "Opalite".

Swift powróciła jeszcze na scenę pod koniec wieczoru, by odebrać nagrodę najważniejszą nagrodę - za teledysk roku do "The Fate of Ophelia".

MTV VAMs 2026: zwycięzcy

Tak prezentuje się pełna lista zwycięzców tegorocznych MTV VAMs:

Teledysk roku : Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"

Artysta roku : Madonna

Piosenka roku : BTS - "Swim"

Najlepszy nowy artysta : Sienna Spiro

Najlepsza współpraca : Madonna & Sabrina Carpenter - "Bring Your Love"

Pop : LISA - "Dream" feat. Kentaro Sakaguchi

Hip - hop : Cardi B feat. Kehlani - "Safe"

R & B : Bruno Mars - "I Just Might"

Alternatywa : Olivia Rodrigo - "the cure"

Dance : Madonna - "Confessions II - The Film"

Latin : Bad Bunny - "NUEVAYoL"

K-pop : BTS - "SWIM"

Country : Ella Langley - "Choosin' Texas"

Reżyseria : Taylor Swift - "Opalite"

Scenografia : PinkPantheress - "Stateside + Zara Larsson"

Zdjęcia : Madonna - "Confessions II - The Film"

Montaż : Sabrina Carpenter - "House Tour"

Choreografia : Madonna - "Confessions II - The Film"

Efekty wizualne : Ariana Grande - "hate that i made you love me"

Zespół : BTS

Długi materiał wideo : Madonna - "Confessions II - The Film"

Album : Madonna - "Confessions II"

Piosenka lata: Ariana Grande - "Hate That I Made You Love Me"

Występy i hołdy

Na gali nie zabrakło też hołdów dla prawdziwych legend sceny. Kacey Musgraves wystąpiła z hołdem dla Dolly Parton. Raye, Sombr i Teddy Swims uczcili pamięć George'a Michaela, a Nirvana otrzymała Video Vanguard Award.