Madonna wielką wygraną MTV VMA 2026? Najważniejsza statuetka trafiła do innej gwiazdy

MTV Video Music Awards to coroczne nagrody stacji MTV za najlepsze teledyski i dokonania artystów muzycznych. Historia gali sięga 14 września 1984 roku i nowojorskiej Radio City Music Hall, gdzie zorganizowano pierwszą edycję. Zwycięzcy prestiżowej nagrody dostają statuetkę Moon Person, przedstawiającą astronautę na Księżycu, co nawiązuje do dawnego logo stacji.
Tegoroczna uroczystość odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek, 27 września, w Peacock Theater w Los Angeles. Transmitowała ją na żywo telewizja CBS, a galę poprowadził sam Snoop Dogg! Największą liczbą nominacji cieszyły się Madonna i Taylor Swift. Przełożyło się to dla obu artystek na wyjątkowo owocny wieczór.
Siedem statuetek Madonny
Madonna była faworytką już przed galą - 68-letnia gwiazda miała aż 13 nominacji. Najwięcej wyróżnień przyniósł jej wydany w tym roku projekt "Confessions II". Wygrała w kategoriach:
- artysta roku
- najlepszy teledysk taneczny za film "Confessions II - The Film"
- najlepsza współpraca za "Bring Your Love" z Sabriną Carpenter
- najlepsze zdjęcia
- najlepsza choreografia
- najlepszy długi materiał wideo
- najlepszy album za "Confessions II"
Artystka również otworzyła ceremonię swoim występem.
Taylor Swift z pierwszym takim wyróżnieniem
Taylor Swift była tuż za Madonną, mając 11 nominacji. Artystka wcześniej zdobyła już rekordowe 30 statuetek. Podczas tegorocznej gali jako pierwsza w historii odebrała nagrodę Artist Director Honors. Zaraz potem pokazała premierowo teledysk do nowego utworu "Patient Zero", który sama wyreżyserowała. Wygrała też w kategorii najlepsza reżyseria za klip do "Opalite".
Swift powróciła jeszcze na scenę pod koniec wieczoru, by odebrać nagrodę najważniejszą nagrodę - za teledysk roku do "The Fate of Ophelia".
MTV VAMs 2026: zwycięzcy
Tak prezentuje się pełna lista zwycięzców tegorocznych MTV VAMs:
- Teledysk roku: Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"
- Artysta roku: Madonna
- Piosenka roku: BTS - "Swim"
- Najlepszy nowy artysta: Sienna Spiro
- Najlepsza współpraca: Madonna & Sabrina Carpenter - "Bring Your Love"
- Pop: LISA - "Dream" feat. Kentaro Sakaguchi
- Hip-hop: Cardi B feat. Kehlani - "Safe"
- R&B: Bruno Mars - "I Just Might"
- Alternatywa: Olivia Rodrigo - "the cure"
- Dance: Madonna - "Confessions II - The Film"
- Latin: Bad Bunny - "NUEVAYoL"
- K-pop: BTS - "SWIM"
- Country: Ella Langley - "Choosin' Texas"
- Reżyseria: Taylor Swift - "Opalite"
- Scenografia: PinkPantheress - "Stateside + Zara Larsson"
- Zdjęcia: Madonna - "Confessions II - The Film"
- Montaż: Sabrina Carpenter - "House Tour"
- Choreografia: Madonna - "Confessions II - The Film"
- Efekty wizualne: Ariana Grande - "hate that i made you love me"
- Zespół: BTS
- Długi materiał wideo: Madonna - "Confessions II - The Film"
- Album: Madonna - "Confessions II"
- Piosenka lata: Ariana Grande - "Hate That I Made You Love Me"
Występy i hołdy
Na gali nie zabrakło też hołdów dla prawdziwych legend sceny. Kacey Musgraves wystąpiła z hołdem dla Dolly Parton. Raye, Sombr i Teddy Swims uczcili pamięć George'a Michaela, a Nirvana otrzymała Video Vanguard Award.