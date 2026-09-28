Madonna wielką wygraną MTV VMA 2026? Najważniejsza statuetka trafiła do innej gwiazdy

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Madonna zdominowała galę MTV Video Music Awards 2026 i zdobyła aż siedem statuetek. Najważniejszą w konkursie nagrodę za teledysk roku, sprzątnęła jej jednak sprzed nosa Taylor Swift!

Madonna zdobyła siedem nagród MTV VMA 2026, a Taylor Swift otrzymała statuetkę za teledysk roku „The Fate of Ophelia”.
MadonnaGreg Allen/Backgrid Agencja FORUM

MTV Video Music Awards to coroczne nagrody stacji MTV za najlepsze teledyski i dokonania artystów muzycznych. Historia gali sięga 14 września 1984 roku i nowojorskiej Radio City Music Hall, gdzie zorganizowano pierwszą edycję. Zwycięzcy prestiżowej nagrody dostają statuetkę Moon Person, przedstawiającą astronautę na Księżycu, co nawiązuje do dawnego logo stacji.

Tegoroczna uroczystość odbyła się w nocy z niedzieli na poniedziałek, 27 września, w Peacock Theater w Los Angeles. Transmitowała ją na żywo telewizja CBS, a galę poprowadził sam Snoop Dogg! Największą liczbą nominacji cieszyły się Madonna i Taylor Swift. Przełożyło się to dla obu artystek na wyjątkowo owocny wieczór.

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Siedem statuetek Madonny

Madonna była faworytką już przed galą - 68-letnia gwiazda miała aż 13 nominacji. Najwięcej wyróżnień przyniósł jej wydany w tym roku projekt "Confessions II". Wygrała w kategoriach:

  • artysta roku
  • najlepszy teledysk taneczny za film "Confessions II - The Film"
  • najlepsza współpraca za "Bring Your Love" z Sabriną Carpenter
  • najlepsze zdjęcia
  • najlepsza choreografia
  • najlepszy długi materiał wideo
  • najlepszy album za "Confessions II"

Artystka również otworzyła ceremonię swoim występem.

Taylor Swift z pierwszym takim wyróżnieniem

Taylor Swift była tuż za Madonną, mając 11 nominacji. Artystka wcześniej zdobyła już rekordowe 30 statuetek. Podczas tegorocznej gali jako pierwsza w historii odebrała nagrodę Artist Director Honors. Zaraz potem pokazała premierowo teledysk do nowego utworu "Patient Zero", który sama wyreżyserowała. Wygrała też w kategorii najlepsza reżyseria za klip do "Opalite".

Swift powróciła jeszcze na scenę pod koniec wieczoru, by odebrać nagrodę najważniejszą nagrodę - za teledysk roku do "The Fate of Ophelia".

MTV VAMs 2026: zwycięzcy

Tak prezentuje się pełna lista zwycięzców tegorocznych MTV VAMs:

  • Teledysk roku: Taylor Swift - "The Fate of Ophelia"
  • Artysta roku: Madonna
  • Piosenka roku: BTS - "Swim"
  • Najlepszy nowy artysta: Sienna Spiro
  • Najlepsza współpraca: Madonna & Sabrina Carpenter - "Bring Your Love"
  • Pop: LISA - "Dream" feat. Kentaro Sakaguchi
  • Hip-hop: Cardi B feat. Kehlani - "Safe"
  • R&B: Bruno Mars - "I Just Might"
  • Alternatywa: Olivia Rodrigo - "the cure"
  • Dance: Madonna - "Confessions II - The Film"
  • Latin: Bad Bunny - "NUEVAYoL"
  • K-pop: BTS - "SWIM"
  • Country: Ella Langley - "Choosin' Texas"
  • Reżyseria: Taylor Swift - "Opalite"
  • Scenografia: PinkPantheress - "Stateside + Zara Larsson"
  • Zdjęcia: Madonna - "Confessions II - The Film"
  • Montaż: Sabrina Carpenter - "House Tour"
  • Choreografia: Madonna - "Confessions II - The Film"
  • Efekty wizualne: Ariana Grande - "hate that i made you love me"
  • Zespół: BTS
  • Długi materiał wideo: Madonna - "Confessions II - The Film"
  • Album: Madonna - "Confessions II"
  • Piosenka lata: Ariana Grande - "Hate That I Made You Love Me"

Występy i hołdy

Na gali nie zabrakło też hołdów dla prawdziwych legend sceny. Kacey Musgraves wystąpiła z hołdem dla Dolly Parton. Raye, Sombr i Teddy Swims uczcili pamięć George'a Michaela, a Nirvana otrzymała Video Vanguard Award.

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