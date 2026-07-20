Madonna w ogniu krytyki po show na mundialu. "Po prostu okropne"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Niedzielny finał mistrzostw świata w piłce nożnej między Hiszpanią i Argentyną zamknął ponadmiesięczny turniej pełen emocji, jednak prawdziwą burzę w sieci wywołał nie wynik meczu, a występ artystyczny w jego przerwie. Halftime Show, zorganizowany po raz pierwszy w historii mundialu na wzór widowiska ze Super Bowl, miał być muzycznym zwieńczeniem imprezy. Krótki występ Madonny stał się przedmiotem najbardziej ostrej krytyki internautów.

W przerwie finału Mundialu 2026 Madonna wykonała utwór z playbacku, co spotkało się z falą krytyki mimo udziału innych gwiazd.
Ronaldinho, Madonna i Ronaldo NazarioMichael Regan - FIFAGetty Images

Podczas przerwy meczowej kibice zgromadzeni na stadionie oraz przed telewizorami zobaczyli pełnowymiarowe widowisko muzyczne z udziałem światowych gwiazd, w tym Shakiry, Burna Boya oraz członków zespołu BTS, a całość poprowadził Chris Martin z Coldplay. Na murawie pojawiła się także Madonna, której towarzyszyły legendy brazylijskiej piłki nożnej, Ronaldo i Ronaldinho, co samo w sobie wzbudziło ogromne zainteresowanie widzów przed rozpoczęciem drugiej połowy meczu.

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Tymoteusz Hołysz

Playback i kilkusekundowy występ na boisku

Kontrowersje wywołał nie tylko fragment nagrany wcześniej za kulisami stadionu, w którym Madonna zaprezentowała swój hit "Music". Internauci zwracali uwagę na fakt, że artystka korzystała z playbacku, a jej fizyczna obecność na murawie ograniczyła się do zaledwie kilku sekund.

Fani nie szczędzili gorzkich komentarzy pod nagraniami z występu, pisząc: "Justin jako jedyny śpiewał na żywo. Madonna tylko się ośmieszyła", "po prostu okropne", "Wszystko nagrano wcześniej, a ona wyszła tylko na kilka sekund", "Kto nazywa to 'performancem'?,

Krytyka pod adresem gwiazdy pojawiła się mimo wcześniejszego sukcesu artystki, która zaledwie kilkanaście dni przed finałem, 3 lipca, wydała bardzo dobrze przyjęty przez krytyków album "CONFESSIONS II".

Playback nie tylko u Madonny

Warto wspomnieć, że decyzję o śpiewaniu z playbacku podjęła również Shakira, jednak jej występ nie wzbudził aż tak silnej krytycznej reakcji w mediach społecznościowych jak show Madonny. Całe widowisko, mimo udziału wielu topowych nazwisk światowej muzyki, zapamiętane zostanie głównie przez bardzo różnorodne opinie na temat jakości i poziomu prezentowanych występów.

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