W połowie 2023 r. Madonna trafiła do szpitala, po tym, jak została znaleziona nieprzytomna w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku. Wieści o jej złym stanie wstrząsnęły całym światem. Niepokój fanów podsycił fakt, że Królowa Popu trafiła na oddział intensywnej terapii. Lekarze zdiagnozowali u niej bowiem infekcję bakteryjną, przez którą zmuszeni byli wprowadzić wokalistkę w stan śpiączki farmakologicznej.

Słuchacze Madonny byli w ogromnym szoku - nic wcześniej nie wskazywało na zły stan zdrowia ich idolki. Piosenkarka szykowała się nawet do swojej wielkiej, międzynarodowej trasy koncertowej "The Celebration Tour". Kłopoty nadeszły nagle, przez co tournee musiało zostać przełożone, na jesień tego samego roku.

Ostatecznie amerykańska gwiazda doszła do siebie i wygrała walkę z chorobą. Szczególną rolę przy rekonwalescencji odegrał personel medyczny, który zajmował się artystką. Madonna do dziś pamięta, jak wielkim wsparciem wykazała się jedna z pielęgniarek.

Madonna pokazała swój dom przed kamerami. Uwagę widzów przyciągnął jeden nietypowy szczegół

Ostatnio Madonna zaprosiła do swojego domu kamery magazynu "Vogue". W materiale zaprezentowała wnętrza swojej luksusowej londyńskiej rezydencji, opowiadając dotąd nieznane historie i prezentując widzom osobiste przedmioty, odgrywające ważną rolę w jej życiu i karierze. W pewnym momencie zwróciła uwagę na fioletową, pluszową ośmiornicę, która leżała w sypialni. Nietypowa obecność zabawki u 67-latki mogła zaskoczyć oglądających, lecz wokalistka prędko wyjaśniła, o co chodzi. "To moja przytulanka. Ma na imię Octavia. Śpię z nią każdej nocy" - wyznała ikona popu.

Madonna ze swoją pamiątką po przejściu poważnej choroby YouTube materiał zewnętrzny

Madonna śpi z pluszową maskotką. Ośmiornica przypomina jej pielęgniarkę, dzięki której pokonała chorobę

Legendarna piosenkarka opowiedziała, że pluszak jest prezentem od jej siostry, który otrzymała zaraz po tym, jak wyszła ze szpitala po przebytej sepsie. Dziś zabawka jest dla niej nie tylko oznaką komfortu, ale też przypomina trudne zdarzenia - a w szczególności to, że gwieździe udało się przez nie przejść i pokonać chorobę. Octavia jest też symbolem postaci, która odegrała ważną rolę w powrocie Madonny do zdrowia.

"Kilka lat temu leżałam w szpitalu, byłam w śpiączce, opiekowała się mną wspaniała pielęgniarka, Olivia. Każdego dnia motywowała mnie, krzyczała na mnie, że muszę wstać, że muszę wyjść z OIOM-u. Naprawdę dodała mi otuchy i nadziei. Kiedy wyszłam ze szpitala i wróciłam do domu, moja siostra dała mi tę ośmiornicę. Spojrzałam na nią i myślałam tylko o mojej pielęgniarce, która się mną opiekowała" - ujawniła autorka hitu "Hung Up".