Maciej Molęda urodził się 17 czerwca 1976 roku w Olkuszu. Karierę muzyczną rozpoczął w wieku 17 lat, kiedy trafił do "Szansy na sukces". Tam pokazał się z dobrej strony i, choć dwukrotnie nie wygrał show, dzięki temu miał okazję zaśpiewać w koncercie finałowym programu w Sali Kongresowej.

Maciej Molęda wypromował hity nie tylko ze swoim bratem. Zainteresował się nim Robert Chojnacki

Przypomnijmy, iż Maciej Molęda był o krok od wygrania finału pierwszej edycji "Szansy na sukces" - 18 czerwca 1994 roku na scenie w Sali Kongresowej brawurowo wykonał piosenkę Skaldów "Cała jesteś w skowronkach" i szybko był faworytem publiczności. Bez słowa zaakceptował jednak werdykt jury, które zwyciężczynią ogłosiło Justynę Steczkowską. Rok później znów wystąpił w koncercie laureatów "Szansy" i ponownie przegrał, tym razem o włos z Violą Brzezińską. Większa rozpoznawalność zapewniła młodemu artyście zainteresowanie nie tylko publiczności, ale i wpływowych osób z branży. To właśnie po "Szansie na sukces", pomimo braku wygranej, kariera Macieja Molędy nabrała rozpędu.

Występem Maćka w "Szansie na sukces" szybko zachwycił się Robert Chojnacki. Muzyk zaproponował młodziutkiemu wokaliście współpracę, która zaowocowała hitem "I Love You do bólu". Molęda poczuł jednak, iż chce sam zapracować na swoje nazwisko. W 1997 roku - razem z młodszym o osiem lat bratem - założył zespół L.O.27, który miał być polskim odpowiednikiem amerykańskiej grupy Hanson. Debiut zespołu, zatytułowany "Mogę wszystko", pokrył się złotem, a to dzięki singlowi tytułowemu, który szybko przypadł do gustu polskim nastolatkom. Utwór "Kiedy chcesz" odniósł podobny sukces, co tylko przypieczętowało miejsce braci w branży.

Zawodowe drogi braci rozeszły się. Duet "Mollęda" nie przetrwał próby czasu

Bracia Molędowie i ich przyjaciele nagrali dwie płyty, a gdy zespół rozpadł się, powołali do życia kolejny. Jak się okazało, formacja Mollęda nie powieliła spodziewanego sukcesu. Po porażce w krajowych eliminacjach do 52. Konkursu Piosenki Eurowizji Maciek i Kuba wydali album "2xM", po czym ich drogi się rozeszły.

Jakub (młodszy brat Macieja) dołączył do zespołu stołecznego Teatru Rampa, zaś potem wystąpił w drugiej edycji show "Twoja twarz brzmi znajomo". Nagrał nawet kilka przebojowych singli. Maciej natomiast został politykiem (był radnym warszawskiej dzielnicy Ursynów), a jako artysta spełniał się przede wszystkim w dubbingu.

"Zacząłem zmianę swojego życia w momencie, kiedy urodziła się Aniela. Wtedy podjąłem decyzję, że dość koncertów, bo trochę cierpi na tym rodzina. Postawiłem na rodzinę" - wyznał Maciej Molęda kilka lat temu podczas wizyty w studiu "Dzień Dobry TVN", dodając, że nigdy nawet przez moment nie żałował, że poświęcił karierę dla żony i córek.

Z żoną Bożeną doczekał się trzech córek: Matyldy, Anieli i Melanii. Z dala od blasku fleszy prowadzi również firmę Music Machines, zajmującą się organizacją i obsługą imprez muzycznych.

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