Petula Clark usłyszała melodię z kuchni. Tak narodził się hit "Downtown"

W 1964 roku Petula Clark była już wielką gwiazdą we Francji, ale na amerykańskim rynku muzycznym wciąż czekała na przełom. Wszystko zmieniło się dzięki producentowi Tony'emu Hatchowi.

Podczas pobytu w Nowym Jorku kompozytor zachwycił się nocnym życiem miasta. Spacerując wśród neonów i zatłoczonych ulic, wpadł na pomysł piosenki zatytułowanej "Downtown".

Po powrocie do Europy odwiedził Clark w jej paryskim mieszkaniu. Artystka akurat przygotowywała herbatę, kiedy usłyszała dobiegającą z pokoju melodię graną na pianinie.

Natychmiast zainteresowała się utworem. Problem polegał na tym, że Hatch miał wtedy właściwie tylko melodię i pomysł na tytuł. Tekst jeszcze nie istniał.

Piosenkarka dostrzegła jednak potencjał kompozycji i poprosiła producenta, by dokończył ją przed zaplanowanym nagraniem.

Przy nagrywaniu hitu Petuli Clark pojawił się Jimmy Page z Led Zeppelin

Dwa tygodnie później Clark przyjechała do londyńskiego studia. Na miejscu czekało na nią około 40 muzyków, a wśród nich młody gitarzysta sesyjny Jimmy Page.

Wówczas nikt jeszcze nie przypuszczał, że kilka lat później stanie się jedną z największych legend rocka jako członek Led Zeppelin.

Niecodzienna była również atmosfera samego nagrania. Podczas gdy muzycy przygotowywali się do pracy, Tony Hatch wciąż dopracowywał słowa piosenki, robiąc to nawet w łazience studia.

Mimo zamieszania nagranie przebiegło zaskakująco sprawnie. Wystarczyły zaledwie trzy podejścia, a do ostatecznej wersji wykorzystano drugie wykonanie.

"Downtown" pokonało The Beatles. Petula Clark zdobyła Grammy

Singiel ukazał się jesienią 1964 roku i szybko stał się międzynarodowym przebojem. Na początku 1965 roku dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy Billboard Hot 100.

Jeszcze większą niespodziankę przyniosła ceremonia rozdania nagród Grammy w 1965 roku.

"Downtown" zwyciężyło w kategorii najlepszego nagrania rockandrollowego, pokonując między innymi "A Hard Day's Night" zespołu The Beatles, "Oh, Pretty Woman" Roya Orbisona oraz "You've Lost That Lovin' Feeling" duetu The Righteous Brothers.

Sukces był tym bardziej niezwykły, że w tamtym czasie brytyjskie zespoły, na czele z Beatlesami, zdominowały światową muzykę popularną.

Petula Clark nie zatrzymała się jednak na jednym przeboju. W kolejnych latach nagrała między innymi "I Know a Place", "My Love" i "Don't Sleep in the Subway". Występowała także w filmach oraz na teatralnych scenach, między innymi u boku Freda Astaire'a w musicalu "Tęcza Finiana".



