Luna to młoda polska artystka, która popularność zyskała za sprawą udziału w konkursie Eurowizji 2024. Reprezentowała nasz kraj z piosenką "The Tower", lecz jej przygoda nie trwała długo - odpadła w półfinale. Po porażce w europejskiej rywalizacji wokalistka nie poddała się - wydała album "No Rest", na którym znalazły się m.in. piosenki "Wild West" i "Personal Torture" i stale koncertowała. Jednocześnie mierzyła się ze sporą krytyką ze strony rodaków, którzy po Eurowizji spisali jej karierę na straty.

Obecnie artystka wkracza w kolejną muzyczną erę. Już 26 czerwca podzieli się z fanami trzecim autorskim krążkiem, który zatytułowany został "Fairy Pop". Album promowany jest przez trzy single - "Away With The Fairies", "Heavenly" oraz "Ashtray" - które zdążyły przynieść Polce rozgłos za granicą!

Po udziale w Eurowizji spotkała się z ogromną krytyką. Próbuje swoich sił w karierze zagranicznej!

Luna jakiś czas temu postanowiła otworzyć się na karierę międzynarodową. Odcięła się od wszelkich wpływów i jako w pełni niezależna twórczyni wyjechała z ojczyzny do Wielkiej Brytanii. W międzyczasie miała okazję nie tylko pracować w studiu z cenionymi na całym świecie twórcami, lecz także koncertowała jako support m.in. Nemo, Loreen czy zespołu Sugababes. Okazuje się, że zagraniczne działania prędko przyniosły skutek - Polka właśnie zatriumfowała na jednej z niemieckich gal muzyki rozrywkowej.

Luna wystąpiła na prestiżowej gali w Berlinie. Przyznano jej nagrodę!

Niespełna dwa tygodnie przed premierą nowego albumu Luna pojawiła się na 14. edycji prestiżowej gali Berlin Music Video Awards 2026. Wokalistka zainaugurowała swoim występem finałowy dzień imprezy. Publiczność miała okazję usłyszeć utwory "Away With The Fairies" oraz "Heavenly". Dla polskiej artystki najważniejszym momentem gali nie był jednak sam występ, a uhonorowanie jej statuetką. Luna odebrała bowiem nagrodę dla Wschodzącego Artysty (Emerging Artist Award), którą przyznano jej pod patronatem Obscure Agency.

Nie był to jedyny sukces piosenkarki tamtego wieczoru. Na gali ogłoszono, że jej singiel "Away With The Fairies" był o włos od otrzymania tytułu Najlepszego Utworu. Młodej gwieździe zabrakło naprawdę niewiele do zwycięstwa - piosenka zajęła drugie miejsce w rywalizacji.

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