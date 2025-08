Alexa Ash rozpoczęła profesjonalną naukę śpiewu w wieku 6 lat. Startowała w polskich oraz międzynarodowych konkursach, takich jak "Od przedszkola do Opola", "Wygraj Sukces" czy "New Wave Junior 2012". Wzięła również udział w przesłuchaniach do programu "The Voice of Poland", gdzie szybko zrobiła furorę i zaprezentowała się w odcinkach na żywo. Wokalistka urodziła się na Białorusi, dorastała w Polsce, zaś studiowała "Vocals & Songwriting" na Uniwersytecie BIMM w Londynie. Kocha ballady, uwielbia soul, odkrywa zakamarki R&B, wyzwala się w elektronice i zawiązuje przyjaźń z muzyką pop.

Alexa Ash to nowa nadzieja muzyki popularnej. "Tak się tworzy najpiękniejsze i wartościowe wspomnienia"

Alexa Ash ma na swoim koncie takie utwory jak "Only You", "Nie Mamy Siebie", "Little Girl", "i would cry" czy chociażby "Body of Water", które systematycznie wspinają się po listach przebojów. Ostatnio, spacerując londyńskimi ulicami, wpadła na Luke'a Silvę, z którym zaśpiewała hit Lady Gagi z filmu "A Star Is Born" - "Shallow". Filmik zebrał w serwisie YouTube ponad 860 tysięcy odsłon w zaledwie miesiąc. Sprawdźcie sami!

"Wszystko zaczęło się od pomysłu zagadywania zdolnych artystów na ulicach, żeby potencjalnie złapać się z nimi na sesję songwritingową, wspólnie śpiewanie - zaczęłam to robić po skończeniu studiów, kiedy wiele osób się rozjechało, a ja miałam ochotę z kimś pośpiewać. Dzięki open mic'om, czyli takim karaoke, ale trochę bardziej poważnym - w Londynie, dzięki spontanicznym występom, poznałam bardzo wielu fajnych ludzi, a jako że 'busking', śpiew na ulicach sam w sobie jest niesamowitym sposobem na poznawanie ludzi i to jeszcze w cudownych, historycznych miejscach z magiczną energią, pewnego razu zagadałam jednego takiego muzyka na ulicy i zapytałam, czy nie chce ze mną zaśpiewać. Zgodził się i właśnie tak zaczęła się cała przygoda" - zdradziła Interii Muzyce Alexa Ash.

"Za każdym razem, kiedy widzę jakiegoś zdolnego śpiewającego człowieka czy to na ulicy, czy w barze, nie mogę przegapić okazji, by wspólnie coś muzycznie stworzyć 'tu i teraz'. Tak samo było z Lukiem Silvą, który niedawno zaśpiewał z samą Loreen - zwyciężczynią Eurowizji i autorką piosenki 'Tattoo'. Zobaczyłam go na ulicy i nie mogłam uwierzyć, że to on. Pomyślałam, że trzeba brać byka za rogi, podeszłam, no i razem zaśpiewaliśmy. Totalnie nie spodziewałam się tak pozytywnego odbioru naszego wykonania. Sam moment śpiewania 'Shallow' był dla mnie mega poruszający, bo utwór jest bliski mojemu serduchu. Mówi o relacji, która jest dla mnie ważna i właśnie to chciałam przekazać w tym wykonaniu" - dodaje Polka.

"Piękne doświadczenie, a wszystko dzięki temu, że pewnego razu postanowiłam wyjść ze strefy komfortu i zrobić coś, czego nie widziałam, żeby ktoś robił. Tak się tworzy najpiękniejsze i wartościowe wspomnienia" - skwitowała artystka.

"Piękny czerwony kapturek z Polski", "Sympatyczna i uśmiechnięta dziewczyna, a do tego obdarzona pięknym głosem. Polska jest dumna", "Oboje świetnie wypadliście", "To w Polsce mają takie talenty?" - komentują internauci w serwisie YouTube.

