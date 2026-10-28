Harry Styles jest obecnie w trakcie rekordowej rezydencji koncertowej w Nowym Jorku, granej w ramach trasy "Together, Together". Ma zaplanowanych aż 30 koncertów w prestiżowej hali Madison Square Garden, którymi promuje najnowsze wydawnictwo - "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

Spotkanie Harry'ego Stylesa z łowcą autografów wywołało aferę. Nagranie z rzekomej "ostrej wymiany zdań" obiegło sieć

W środę, 21 października, wybuchła afera z udziałem artysty. W przerwie między koncertami Harry Styles znalazł czas na relaksujący spacer po Nowym Jorku, który nie skończył się dla niego dobrze. Idąc jedną z ulic miasta zwrócił na siebie uwagę mężczyzny, który sam nazywa się "największym łowcą autografów na świecie". Zaczął on śledzić muzyka, aż wreszcie poprosił go o podpisanie egzemplarza najnowszej płyty.

Styles początkowo był spokojny, lecz z czasem zachowanie łowcy autografów wzbudziło w nim irytację. Mężczyzna bowiem stawał się coraz bardziej natarczywy i agresywny. Wreszcie 32-letni piosenkarz nie wytrzymał - skonfrontował go, wywiązała się zacięta dyskusja, a wszystko uwieczniły kamery paparazzich.

Zagraniczne media momentalnie zaczęły rozpisywać się o "ostrej wymianie zdań" byłego członka One Direction z wielbicielem. Nagrane wideo okrążyło sieć, a internauci oskarżyli piosenkarza o nieodpowiednie zachowanie względem mężczyzny. Teraz całe zajście zostało wyjaśnione - i to przez samego zainteresowanego. Łowca autografów, przedstawiający się jako Giovanni, opublikował w swoich mediach społecznościowych sprostowanie, w którym opowiedział, jak naprawdę wyglądało spotkanie z artystą.

Łowca autografów broni Harry'ego Stylesa i wyjaśnia całe zajście. "Nagłówki sugerujące, że stracił panowanie nad sobą, mijają się z prawdą"

Giovanni stanął w obronie autora hitu "Watermelon Sugar", podkreślając w oświadczeniu, że wokalista zachował zimną krew i ani na moment nie dał się sprowokować. "Chcę sprostować niektóre doniesienia na temat mojego niedawnego spotkania z Harrym Stylesem w Nowym Jorku. Harry zawsze traktował mnie z szacunkiem. Tak było już w 2012 roku, kiedy po raz pierwszy podpisał dla mnie autograf. Prawda jest taka, że miałem zły dzień i zachowałem się niewłaściwie. Harry przez cały czas zachowywał spokój, a nawet próbował mnie uspokoić. Nagłówki sugerujące, że stracił panowanie nad sobą, mijają się z prawdą. To ja powinienem był się opanować. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie i szczerze przepraszam Harry'ego. Zawsze był wobec mnie w porządku i zasługuje wyłącznie na szacunek" - podsumował łowca autografów.