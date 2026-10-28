Łowca autografów wyjaśnia aferę z Harrym Stylesem. "Nagłówki sugerujące, że stracił panowanie, mijają się z prawdą"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

W ubiegłym tygodniu media społecznościowe obiegły nagrania ze spaceru Harry'ego Stylesa po Nowym Jorku, który zakłócony został przez "największego łowcę autografów na świecie". Mężczyzna początkowo chciał jedynie, aby wokalista podpisał mu płytę, ale z czasem stał się coraz bardziej natarczywy. Wreszcie były gwiazdor One Direction nie wytrzymał - doszło do ostrej wymiany zdań, a całe zajście uwieczniły kamery paparazzich. W sieci momentalnie pojawiły się oskarżenia kierowane w stronę Stylesa, jakoby miał zachować się nieodpowiednio wobec wielbiciela. Teraz łowca autografów postanowił wyjaśnić sprawę. W zamieszczonym na Instagramie komunikacie stanął w obronie muzyka. "Harry przez cały czas zachowywał spokój, a nawet próbował mnie uspokoić" - czytamy.

Harry Styles spaceruje ulicą w Nowym Jorku, ubrany w białą koszulkę z nadrukiem, okulary przeciwsłoneczne i brązową torbę.
Harry Styles na spacerze po Nowym JorkuMEGAGetty Images

Harry Styles jest obecnie w trakcie rekordowej rezydencji koncertowej w Nowym Jorku, granej w ramach trasy "Together, Together". Ma zaplanowanych aż 30 koncertów w prestiżowej hali Madison Square Garden, którymi promuje najnowsze wydawnictwo - "Kiss All The Time. Disco, Occasionally".

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Spotkanie Harry'ego Stylesa z łowcą autografów wywołało aferę. Nagranie z rzekomej "ostrej wymiany zdań" obiegło sieć

W środę, 21 października, wybuchła afera z udziałem artysty. W przerwie między koncertami Harry Styles znalazł czas na relaksujący spacer po Nowym Jorku, który nie skończył się dla niego dobrze. Idąc jedną z ulic miasta zwrócił na siebie uwagę mężczyzny, który sam nazywa się "największym łowcą autografów na świecie". Zaczął on śledzić muzyka, aż wreszcie poprosił go o podpisanie egzemplarza najnowszej płyty.

Styles początkowo był spokojny, lecz z czasem zachowanie łowcy autografów wzbudziło w nim irytację. Mężczyzna bowiem stawał się coraz bardziej natarczywy i agresywny. Wreszcie 32-letni piosenkarz nie wytrzymał - skonfrontował go, wywiązała się zacięta dyskusja, a wszystko uwieczniły kamery paparazzich.

Zagraniczne media momentalnie zaczęły rozpisywać się o "ostrej wymianie zdań" byłego członka One Direction z wielbicielem. Nagrane wideo okrążyło sieć, a internauci oskarżyli piosenkarza o nieodpowiednie zachowanie względem mężczyzny. Teraz całe zajście zostało wyjaśnione - i to przez samego zainteresowanego. Łowca autografów, przedstawiający się jako Giovanni, opublikował w swoich mediach społecznościowych sprostowanie, w którym opowiedział, jak naprawdę wyglądało spotkanie z artystą.

Łowca autografów broni Harry'ego Stylesa i wyjaśnia całe zajście. "Nagłówki sugerujące, że stracił panowanie nad sobą, mijają się z prawdą"

Giovanni stanął w obronie autora hitu "Watermelon Sugar", podkreślając w oświadczeniu, że wokalista zachował zimną krew i ani na moment nie dał się sprowokować. "Chcę sprostować niektóre doniesienia na temat mojego niedawnego spotkania z Harrym Stylesem w Nowym Jorku. Harry zawsze traktował mnie z szacunkiem. Tak było już w 2012 roku, kiedy po raz pierwszy podpisał dla mnie autograf. Prawda jest taka, że miałem zły dzień i zachowałem się niewłaściwie. Harry przez cały czas zachowywał spokój, a nawet próbował mnie uspokoić. Nagłówki sugerujące, że stracił panowanie nad sobą, mijają się z prawdą. To ja powinienem był się opanować. Biorę pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie i szczerze przepraszam Harry'ego. Zawsze był wobec mnie w porządku i zasługuje wyłącznie na szacunek" - podsumował łowca autografów.

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