Louis Tomlinson swoją karierę rozwinął dzięki udziałowi w programie "The X Factor" w 2010 roku. Juror Simon Cowell połączył pięciu dobrze rokujących na przesłuchaniach wokalistów w boysband znany jako One Direction. U boku Tomlinsona występowali Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik i Niall Horan. Choć w samym talent show nie udało im się zwyciężyć (zajęli trzecie miejsce), w zaledwie rok skradli serca fanów na całym świecie i podbili wszelkie możliwe listy przebojów.

One Direction osiągnęli globalną sławę wydając przeboje takie jak "What Makes You Beautiful", "Story of My Life" czy "Drag Me Down". Ich wydawnictwa sprzedały się w nakładzie ponad 70 milionów kopii.

W 2015 roku Zayn Malik niespodziewanie zakończył współpracę z zespołem, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Niedługo później pozostali członkowie boysbandu poinformowali, że działalność One Direction zostaje zawieszona. Każdy z muzyków postawił jednak na rozwój solowej kariery.

Louis Tomlinson w 2016 roku podzielił się ze światem singlem "Just Hold On". Dodatkowo umocnił swoją pozycję na scenie wydając przebój "Back to You", który spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem.

Kiedy Louis Tomlinson zagra w Polsce?

Już 4 kwietnia 2026 roku Louis Tomlinson zagra w gliwickiej PreZero Arenie! Muzyk ma w Polsce tysiące fanów, o czym przekonać się mógł kilkukrotnie. Teraz będzie miał na to kolejną okazję! Przedsprzedaż biletów na wydarzenie organizowane przez Winiary Bookings rozpocznie się w piątek 10 października o godzinie 10:00. Wejściówki otrzymać można w certyfikowanych punktach takich jak: www.winiarybookings.pl, Going, Empik Bilety, Eventim, Ebilet i Ticketmaster.

Na trasie muzyk promować będzie nowe wydawnictwo "How Did I Get Here?", które swoją premierę będzie miało 23 stycznia 2026 roku. Już teraz posłuchać możemy pierwszego singla "Lemonade", opowiadającego o relacji z kobietą, którą muzyk porównuje do słodko-kwaśnej lemoniady.

Jak przekazał sam Tomlinson, nowa płyta ma ustanowić zupełnie nowy standard jego muzyki: "Moim chlebem powszednim jest szczerość. Noszę serce na dłoni i mam nadzieję, że to słychać w muzyce. Wciąż się uczę i rozwijam jako wokalista oraz autor tekstów. (...) Tym razem po raz pierwszy pozwoliłem sobie być artystą, którym zawsze miałem nadzieję się stać".

