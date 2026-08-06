"Informujemy, że koncert Loreen zaplanowany na 3 października tego roku w klubie Stodoła w Warszawie nie odbędzie się. Obecnie trwają prace nad znalezieniem nowej daty. Bileteria, za pośrednictwem której zakupiono bilety, skontaktuje się z posiadaczami biletów" - czytamy w komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych przez Live Nation Polska.

Nie tylko występ w Warszawie został odwołany. Loreen przekazała do mediów komunikat, w którym poinformowała o przesunięciu dat całej europejskiej trasy "The Wildfire Tour", która miała odbyć się we wrześniu i październiku tego roku. Piosenkarka anulowała całkowicie także swoje show na norweskich festiwalach, planowane na nadchodzące miesiące.

"Moi kochani, z ciężkim sercem jestem zmuszona anulować moje norweskie festiwale w sierpniu i wrześniu oraz przesunąć moją europejską trasę koncertową zaplanowaną na wrzesień i październik, aż do wiosny 2027 r." - napisała szwedzka artystka.

Loreen przełożyła występ w Warszawie i całą europejską trasę koncertową! "Potrzebuję więcej czasu"

Gwiazda Eurowizji przekazała, że powodem podjęcia niełatwej decyzji był brak czasu na dopełnienie wizji artystycznej i zaplanowanie koncertów, które byłyby niezapomniane dla fanów. "To nie była łatwa decyzja i naprawdę przepraszam za rozczarowanie. Wiem, że ci z was, którzy kupili bilety, czekali na to z niecierpliwością i nie jestem w stanie wam wystarczająco podziękować za wsparcie. Naprawdę chcę, aby ten koncert był dla was wszystkich niesamowitym przeżyciem i potrzebuję więcej czasu, aby w pełni zrealizować tę wizję. Uwierzcie mi... 'The Wildfire Tour' będzie świetna!" - czytamy w komunikacie.

Autorka hitów "Tattoo" i "Euphoria" dodała na koniec, że nowe daty wydarzeń zostaną ogłoszone wkrótce, a wszystkie zakupione dotychczas bilety zachowują ważność. Jeśli ktoś nie będzie w stanie przyjść na występ wiosną 2027 r., może zgłosić się o pełen zwrot kosztów. "Dziękuję, że we mnie wierzycie. Wrócę niedługo z kolejnymi wiadomościami" - skwitowała Loreen.

Trasa promująca album "Wildfire" miała zawitać do Warszawy w październiku. Koncerty Loreen są uwielbiane w Polsce!

27 marca tego roku Loreen podzieliła się z fanami swoim trzecim wydawnictwem, zatytułowanym "Wildfire". Płyta jest następcą krążka "Ride" wydanego w 2017 r.

Trasa promująca wydawnictwo miała ruszyć już we wrześniu, a polscy fani nie mogli doczekać się na powrót Loreen na naszą scenę w październiku. Szwedzka artystka od lat uwielbiana jest w naszym kraju i występowała przed tutejszą publicznością już wielokrotnie. W 2012 r. zaśpiewała w jednym z półfinałów programu Polsatu "Must Be The Music", rok później na festiwalu "Wianki nad Wisłą", a w 2023 r. wróciła do stolicy Polski, aby zagrać koncert z trasy w klubie Stodoła. W 2025 r. miała okazję zaśpiewać także na dwóch słynnych, letnich imprezach - Orange Warsaw Festivalu oraz BitterSweet Festivalu.