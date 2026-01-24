Liza Minelli wraca na scenę po 13 latach. Podjęła kontrowersyjną decyzję

Utwór "Kids, Wait Til You Hear This" to pierwsze nowe nagranie Lizy Minnelli od 2013 roku, gdy zaśpiewała piosenkę do serialu "Smash". Zamiast klasycznego wokalu artystka postawiła na charakterystyczne, mówione frazy osadzone w rytmie deep house i EDM. Kompozycja znalazła się na albumie "The Eleven Album", przygotowanym przez ElevenLabs, firmę zajmującą się rozwojem technologii audio opartych na AI.

Choć projekt od początku wzbudzał emocje, Minnelli szybko ucięła spekulacje. Na Facebooku jasno zaznaczyła: "Czego nie pozwolę tej wspaniałej firmie zrobić? Tworzyć, klonować albo kopiować mojego głosu. Wykorzystaliśmy aranżacje AI, nie wokale. Wszystkie okrzyki są moje". Artystka dodała też z typowym dla siebie humorem, że jest "szczęśliwa jak małż, śmieje się do łez i traci głowę", zachęcając fanów do tańca.

AI jako narzędzie, nie zamiennik

W oficjalnym oświadczeniu Minnelli podkreśliła, że kluczowa była dla niej intencja projektu. "Zawsze wierzyłam, że muzyka opiera się na więzi i emocjonalnej prawdzie. Zainteresowało mnie użycie mojego głosu i nowych narzędzi w służbie ekspresji, a nie zamiast niej" - tłumaczyła. Jak dodała, przedsięwzięcie respektuje głos artysty, jego wybory i własność twórczą. Ten wątek powraca w jej wypowiedziach regularnie i ma wyraźne osobiste tło. Córka Judy Garland i Vincente'a Minnellego dorastała, obserwując, jak twórcze marzenia jej rodziców często należały do kogoś innego. "ElevenLabs sprawia, że każdy może być twórcą i właścicielem. To ma znaczenie" - zaznaczyła.

Muzyczne spotkanie pokoleń

Na "The Eleven Album" Minnelli nie jest jedyną legendą. Wśród zaproszonych artystów znalazł się m.in. Art Garfunkel. Jego utwór "Authorship" łączy fragment wspomnień "What Is It All But Luminous", poświęcony ojcu muzyka, z fortepianowym podkładem wygenerowanym przez AI. Garfunkel również widzi w technologii naturalne przedłużenie muzycznej historii. "Muzyka zawsze rozwijała się wraz z technologią, od mikrofonów po nagrania wielośladowe. Człowiek pozostaje w centrum. Mój głos plus technologia po prostu otwierają kolejne drzwi" - stwierdził. Obok nich na płycie pojawiają się także m.in. Michael Feinstein, Emily Falvey czy raper IAMSU!, co czyni album przekrojowym eksperymentem łączącym różne gatunki i pokolenia.

Kontrowersje wokół sztucznej inteligencji

Entuzjazm Minnelli i Garfunkela kontrastuje z nastrojami panującymi w części branży muzycznej. Wielu artystów obawia się, że generatywna AI zagrozi miejscom pracy i będzie naśladować cudzą twórczość bez odpowiedniego wynagrodzenia. Ed Sheeran mówił wprost: "Jeśli zabierasz pracę człowiekowi, to chyba coś jest nie tak. Gdy wszystko robią roboty, wszyscy wylądują bez pracy". Z kolei Lil Wayne wątpił, by algorytm był w stanie oddać jego unikalny styl, podkreślając, że jest "naturalnie i organicznie nie do podrobienia".

Mimo tych głosów firmy takie jak Udio, Suno czy Klay dynamicznie się rozwijają, zawierając porozumienia z wytwórniami i organizacjami zrzeszającymi niezależnych wydawców. Po początkowych sporach prawnych coraz częściej pojawiają się partnerstwa, które mają regulować wykorzystanie twórczości artystów.

Muzyka, taniec i autobiografia

Dla Minnelli nowy singiel to nie tylko powrót do muzyki, ale też zapowiedź kolejnego rozdziału. Tytuł "Kids, Wait Til You Hear This" nosi również jej nadchodząca autobiografia, której premiera zaplanowana jest na 10 marca. Książka ma opowiadać o kulisach kariery, życiu prywatnym, głośnych małżeństwach i walce z uzależnieniem. "Nie chciałam tej historii opowiadać, dopóki nie zrozumiałam, że być może żyję po to, by pomóc ludziom podobnym do mnie. Pracuję nad zdrowieniem każdego dnia. Zatrzymajmy wstyd" - mówiła w jednym z wywiadów.

