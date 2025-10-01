"Lipka Drill" polską propozycją na Eurowizję? Diiya podbija sieć

Ponad milion odsłon ma już teledysk "Lipka Drill" wokalistki posługującej się pseudonimem Diiya. Internauci w komentarzach apelują, by to nagranie 21-latki stało się polską piosenką na Eurowizję 2026.

Diiya z piosenką "Lipka Drill" podbija sieć
"Wychowałam się na Podkarpaciu, w otoczeniu słowiańskich melodii i ludowych opowieści, które do dziś kształtują moje brzmienie. Lubię kontrasty - surową energię współczesnych gatunków i melancholię dawnych melodii. Moje utwory czerpią z tych dwóch światów, tworząc coś, co jest jednocześnie świeże i znajome.

Eksperymentowanie z brzmieniem i emocjami to dla mnie kluczowy element tworzenia. Folkowe inspiracje splatają się w mojej muzyce z nowoczesną produkcją, nadając jej unikalny charakter. Każda piosenka to historia - czasem opowiedziana z przymrużeniem oka, czasem z nutą nostalgii, ale zawsze autentyczna" - tak przedstawia się Diiya na swojej oficjalnej stronie.

Kim jest Diiya?

Pod pseudonimem Diiya kryje się 21-letnia Klaudia Opoka. Wokalistka została obwołana "jedną z najciekawszych nowych twarzy na polskiej scenie muzycznej". Największą popularność dała jej współpraca z Tribbsem, nowym trenerem "The Voice Kids" - piosenka "W moim ogródecku" ma ponad 11 mln odsłon. Z kolei "Naiwna dziewucha" przekroczyła 6,2 mln.

Najnowszą propozycją Diiyi jest utwór "Lipka Drill", który ma już ponad 1 mln odsłon. Wśród kilkuset komentarzy nie brak propozycji, by nagranie zostało wybrane polską piosenką na Eurowizję 2026.

"'Lipka drill' na Eurowizję? Dziękuję wam za tak cudowny odbiór!" - napisała Diiya na Instagramie.

Regulamin Konkursu Piosenki Eurowizji jednak wyklucza piosenki zawierające zarówno tradycyjną melodię i tekst. W dotychczasowej historii nie brak utworów wykorzystujących elementy muzyki tradycyjnej czy czerpiące z lokalnego folkloru.

