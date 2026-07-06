Lionel Richie wyruszył niedawno w trasę koncertową "Sing a Song All Night Long Tour", podczas której występuje u boku zespołu Earth, Wind & Fire. Artyści razem odwiedzą ponad 20 miast w USA oraz Kanadzie. Tournee ma dobiec końca 14 sierpnia bieżącego roku. Zarówno Ritchie, jak i towarzyszący mu zespół, występują jako headlinerzy, prezentując widowni swoje pełnowymiarowe koncerty z największymi przebojami. Uczestnicy mają okazję usłyszeć m.in. "September", "Let's Groove" i "Sing a Song" od Earth, Wind & Fire, a także "Hello", "Easy", "Stuck on You" oraz finałowe "All Night Long (All Night)" od Lionela. Trasa jest trzecią odsłoną wspólnego koncertowania, po udanych edycjach z 2023 i 2024 r.

Lionel Richie źle się poczuł na scenie i przerwał koncert. Niedługo później trafił do szpitala

Otwarcie tournee miało miejsce 24 czerwca w Grand Casino Arena w St. Paul w stanie Minnesota i nie skończyło się najlepiej dla 77-latka. "Kiedy kręci ci się w głowie, lepiej usiądź" - powiedział do mikrofonu Lionel Ritchie, wykonując piosenkę "Dancing on the Ceiling". Wokalista źle się poczuł i nie był w stanie dłużej ustać przy mikrofonie, a nagrania z tego momentu błyskawicznie obiegły sieć. Zdołał wykonać jeszcze tylko jeden utwór - "Three Times a Lady" - siedząc przy fortepianie, a następnie udał się na nieplanowaną przerwę. Koncertu ostatecznie nie dokończył, bowiem został przetransportowany do szpitala.

Według relacji saksofonisty Dino Soldo, wokalista nie mógł dojść do siebie po zasłabnięciu, więc zrezygnował z dalszego show. Muzyk zapewnił wówczas publiczność, oczekującą na dalszy rozwój wydarzeń, że więcej informacji zostanie przekazanych później. Organizatorzy koncertu z kolei poinformowali o przełożeniu go na inny termin. Podobnie stało się z dwoma kolejnymi występami Richiego - widzowie z Chicago i Columbus będą musieli uzbroić się w cierpliwość.

"Zgodnie z zaleceniami lekarzy Lionel Richie musi odpocząć i w pełni wrócić do zdrowia. W związku z tym jego dwa najbliższe koncerty zostały przełożone. Lionel jest zdruzgotany koniecznością przełożenia tych występów i nie może się doczekać powrotu na scenę dla swoich fanów" - można było przeczytać w oficjalnym komunikacie.

Lionel Richie czuje się lepiej. Wystosował oficjalne oświadczenie i podziękował za wsparcie

Minęło kilka dni, Lionel Richie lepiej się poczuł i postanowił szybko wrócić do koncertowania. Wystąpił z nową energią w Pittsburghu i Detroit, a następnie zabrał głos w mediach społecznościowych, kierując do fanów ważną wiadomość. Podziękował im za wsparcie w trudnych chwilach i zachwycił się ostatnimi koncertami.

"Dziękuję za każdą wiadomość, każde dobre słowo i całą miłość. Czuję się dobrze i jestem wam wszystkim ogromnie wdzięczny. Pittsburgh i Detroit były absolutnie fantastyczne. Energia, taniec, twarze w tłumie… wspólnie stworzyliśmy niezapomniane wspomnienia. Do zobaczenia w Toronto… bawmy się przez całą noc!" - napisał artysta, publikując zdjęcia z ostatnich występów.