"Kiedy kręci ci się w głowie, lepiej usiądź" - powiedział do mikrofonu Lionel Ritchie podczas środowego koncertu w Minnesocie, w Grand Casino Arena w St. Paul. 77-letni artysta otworzył tam swoją trasę "Sing a Song All Night Long Tour", lecz pierwszego koncertu nie będzie wspominał najlepiej. W trakcie wykonywania utworu "Dancing on the Ceiling" miał bowiem poczuć się źle, a nagrania z tego momentu błyskawicznie obiegły media społecznościowe.

Lionel Ritchie źle się poczuł na scenie i nie był w stanie dokończyć koncertu

Ritchie zdołał wykonać przy fortepianie jeszcze utwór "Three Times a Lady", po czym zasłabł i udał się na niezaplanowaną przerwę. Zaniepokojona publiczność czekała na dalszy rozwój wydarzeń, a 77-latek ostatecznie nie powrócił już na scenę. Według relacji saksofonisty Dino Soldo, wokalista nie mógł dojść do siebie, więc zrezygnował z dalszego show. Muzyk zapewnił jednocześnie, że więcej informacji zostanie przekazanych później. Menedżment artysty do tej pory nie zabrał głosu w całej sprawie.

Choć Ritchie kiepsko poczuł się w trakcie koncertu, tuż przed nim nic nie wskazywało na złe samopoczucie artysty. 77-latek wręcz nie mógł doczekać się wyjścia na scenę, o czym świadczą zdjęcia, które ukazały się w jego mediach społecznościowych. Na fotografiach widzimy amerykańskiego gwiazdora za kulisami, w trakcie przygotowań do występu.

Lionel Ritchie zdobył popularność już w latach 70.! Teraz trzeci raz wyruszył w trasę z zespołem Earth, Wind & Fire

Lionel Ritchie to jeden z najpopularniejszych amerykańskich wokalistów i kompozytorów muzyki soul, pop i R&B. Urodzony w 1949 r. w Alabamie, zasłynął najpierw jako członek zespołu The Commodores, który w latach 70. zdobył światową popularność utworami łączącymi rytm w stylu funky z melodyjną wrażliwością. Richie był głównym autorem i wokalistą wielu ballad grupy, a największą sławę przyniosła mu "Easy", wydana w 1977 r. na piątym albumie w dorobku formacji. Richie w późniejszych latach rozwinął także karierę solową, zdobywając dziesiątki nagród i sprzedając miliony płyt na całym świecie.

Obecnie amerykański artysta jest w trakcie tournee "Sing a Song All Night Long Tour", w które wyruszył wraz z formacją Earth, Wind & Fire. Trasa ma w sumie objąć 26 koncertów w USA i Kanadzie w dużych halach, zaplanowanych od 24 czerwca do 14 sierpnia bieżącego roku. Zarówno Ritchie, jak i towarzyszący mu zespół, występują jako headlinerzy, prezentując widowni swoje pełnowymiarowe koncerty z największymi przebojami.

Uczestnicy koncertów mają okazję usłyszeć m.in. "September", "Let's Groove" i "Sing a Song" od Earth, Wind & Fire, a także "Hello", "Easy", "Stuck on You" oraz finałowe "All Night Long (All Night)" od Lionela Ritchiego. Trasa jest trzecią odsłoną wspólnego tournee, po udanych edycjach z 2023 i 2024 r. Kolejny show został zaplanowany już na piątek, 26 czerwca, w Chicago.

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