Plotki o romansie Gabbriette Bechtel i Matty'ego Healy'ego pojawiły się we wrześniu 2023 roku, kiedy to przyłapano ich na pocałunku w Nowym Jorku. Niespełna rok później para potwierdziła swoje zaręczyny - stało się to po tym, jak wspólnie wybrali się na koncert swojej znajomej Charli xcx, kiedy to piosenkarka kontynuowała swoją słynną erę krążka "Brat".
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Bechtel zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widać było pierścionek z czarnym kamieniem, otoczonym drobnymi diamentami (w technice pavé) zarówno wokół samego kamienia, jak i na obrączce. "Wyjście za mąż za członka The 1975 to bardzo w stylu 'Brat'" - podpisała zdjęcie.
18 lipca br. Healy i 29-letnia Bechtel pobrali się podczas ceremonii na świeżym powietrzu w Castillo del Lago - dawnej posiadłości Madonny w Los Angeles.
Lider The 1975 zostanie tatą! Matty Healy marzył o tym od dawna
Przyjaciele Healy'ego wielokrotnie podkreślali, że lider popularnego zespołu od dawna marzył o ustatkowaniu i założeniu rodziny. Co ciekawe, przed poznaniem Bechtel spotykał się z Taylor Swift - relacja ta nie trwała długo, jednak - co można wywnioskować po niektórych utworach wokalistki - była dość burzliwa.
Teraz do sieci trafiły najnowsze zdjęcia Gabbriette i Matty'ego. Widzimy na nich zaokrąglony ciążowy brzuch Bechtel - ciąża jest już wyraźnie widoczna. Modelka miała na sobie czarną sukienkę i płaskie obuwie, a całość uzupełniła dużą torebką.