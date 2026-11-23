Plotki o romansie Gabbriette Bechtel i Matty'ego Healy'ego pojawiły się we wrześniu 2023 roku, kiedy to przyłapano ich na pocałunku w Nowym Jorku. Niespełna rok później para potwierdziła swoje zaręczyny - stało się to po tym, jak wspólnie wybrali się na koncert swojej znajomej Charli xcx, kiedy to piosenkarka kontynuowała swoją słynną erę krążka "Brat".

Bechtel zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widać było pierścionek z czarnym kamieniem, otoczonym drobnymi diamentami (w technice pavé) zarówno wokół samego kamienia, jak i na obrączce. "Wyjście za mąż za członka The 1975 to bardzo w stylu 'Brat'" - podpisała zdjęcie.

18 lipca br. Healy i 29-letnia Bechtel pobrali się podczas ceremonii na świeżym powietrzu w Castillo del Lago - dawnej posiadłości Madonny w Los Angeles.

Lider The 1975 zostanie tatą! Matty Healy marzył o tym od dawna

Przyjaciele Healy'ego wielokrotnie podkreślali, że lider popularnego zespołu od dawna marzył o ustatkowaniu i założeniu rodziny. Co ciekawe, przed poznaniem Bechtel spotykał się z Taylor Swift - relacja ta nie trwała długo, jednak - co można wywnioskować po niektórych utworach wokalistki - była dość burzliwa.

Teraz do sieci trafiły najnowsze zdjęcia Gabbriette i Matty'ego. Widzimy na nich zaokrąglony ciążowy brzuch Bechtel - ciąża jest już wyraźnie widoczna. Modelka miała na sobie czarną sukienkę i płaskie obuwie, a całość uzupełniła dużą torebką.

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