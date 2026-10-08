Lider Imagine Dragons wraca do grona singli. Para potwierdziła rozstanie

Jak podaje magazyn "People", do rozstania miało dojść niedawno. Ani 39-letni Reynolds, ani 46-letnia Kelly nie zabrali dotychczas głosu w tej sprawie. Na pytania dziennikarzy nie odpowiedzieli również ich przedstawiciele.

Para rzadko pojawiała się wspólnie podczas oficjalnych wydarzeń. Dopiero w maju 2026 roku Kelly i Reynolds po raz pierwszy przeszli razem po czerwonym dywanie. Okazją była gala Museum of Contemporary Art w Los Angeles. Aktorka opublikowała później zdjęcia z wydarzenia, które podpisała krótko: "Randka".

Minka Kelly jeszcze niedawno pisała o Danie Reynoldsie

Informacja o rozstaniu pojawiła się kilka miesięcy po serii wspólnych publikacji. W lipcu Kelly pokazała zdjęcia z wyjazdu do Disneylandu, gdzie parze towarzyszyły dzieci wokalisty. "Nie ma miejsca, w którym wolałabym być" - napisała.

W tym samym miesiącu aktorka złożyła Reynoldsowi urodzinowe życzenia.

"Dziękuję ci za to, że zwyczajne dni zamieniasz w wyjątkowe, doprowadzasz mnie do śmiechu, aż brakuje mi tchu, i kochasz tak głęboko i swobodnie. Świętowanie ciebie jest jedną z moich ulubionych rzeczy" - zwróciła się do muzyka.

Jeszcze w sierpniu Reynolds pomagał partnerce podczas nagrywania filmu poświęconego jej porannej pielęgnacji. Wokalista pozostawał poza kadrem, ale jego obecność była wyraźnie zaznaczona.

Jak poznali się Dan Reynolds i Minka Kelly?

Muzyk i aktorka zostali sobie przedstawieni przez wspólnego znajomego w 2022 roku. Zanim spotkali się osobiście, przez ponad miesiąc utrzymywali kontakt telefoniczny.

W tym czasie wymieniali się efektami swojej pracy. Reynolds przesyłał Kelly nowe piosenki, a ona udostępniła mu fragmenty książki "Tell Me Everything", w której opisała między innymi trudne doświadczenia z dzieciństwa.

"Oboje pokazaliśmy sobie coś bardzo osobistego. To zbliżyło nas do siebie i pozwoliło nam szybko lepiej się zrozumieć" - wspominał później wokalista.

Ich relacja miała także zawodowy epizod. Reynolds pomagał Kelly w nauce gry na pianinie przed rozpoczęciem pracy nad serialem "Ransom Canyon". Sam pojawił się w produkcji jako handlarz bydłem Billy Brinks.

Minka Kelly zbudowała relację z dziećmi wokalisty

Dan Reynolds jest ojcem czworga dzieci z małżeństwa z wokalistką Ają Volkman. Byli małżonkowie wychowują Arrow, Valentine'a oraz bliźniaczki Gię i Coco.

Lider Imagine Dragons przyznawał, że ostrożnie podchodził do wprowadzenia Kelly w życie rodzinne. Podkreślał jednak, że aktorka wykazała się dużą wrażliwością, a jego dzieci szybko ją polubiły.

"Postrzegamy to jako powiększenie rodziny. Jest więcej osób do kochania i więcej osób, które mogą pomóc" - mówił Reynolds.

Powody zakończenia relacji nie zostały ujawnione.