Letnie koncerty to dla nich kopalnia złota. Zobacz, ile zarabiają polskie gwiazdy

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, zbudował swoją karierę na dynamicznych hitach disco poloi błyskawicznie zdobył popularność. Choć jego muzyka nie wszystkim przypada do gustu, to właśnie on króluje na gminnych festynach i letnich koncertach. Artysta sam przyznał, że zdarzyło mu się jednego dnia zagrać aż sześć koncertów, inkasując po kilkadziesiąt tysięcy złotych za każdy.