Leon Myszkowski zaręczył się z Ksenią Ngo. Steczkowska komentuje

Choć wiadomość o zaręczynach pojawiła się w sieci w okresie świątecznym, sam moment oświadczyn miał miejsce wcześniej. Jak wynika z relacji Kseni Ngo, do zaręczyn doszło podczas wakacyjnego wyjazdu na Malediwy. Informację potwierdzają zdjęcia opublikowane na Instagramie, wykonane na plaży w wieczornej scenerii.

W swoim wpisie narzeczona Leona Myszkowskiego nie podała dokładnej daty wydarzenia, podkreśliła natomiast, że był to jeden z najważniejszych momentów mijającego roku.

"Dziękuję za miłość, wsparcie i ludzi, którzy byli obok mnie w tym roku. Życzę Wam spokojnych, pełnych ciepła Świąt oraz miłości, która sprawia, że wszystko inne przestaje mieć znaczenie" - napisała na platformie.

Reakcja Justyny Steczkowskiej

Pod wpisem szybko pojawił się komentarz Justyny Steczkowskiej, matki Leona Myszkowskiego. Artystka odniosła się do informacji krótko, gratulując parze.

"Mama szczęśliwa. Piękna para! Miłość kwitnie" - napisała wokalistka.

Jak wynika z wcześniejszych wypowiedzi Kseni Ngo, relacje między nią a przyszłą teściową są bardzo dobre. W jednym z wywiadów dla TVP2 mówiła: "Ona jest moją przyjaciółką, przyszłą teściową i mamą".

Związek znany z mediów

Leon Myszkowski i Ksenia Ngo są parą od kilku lat. Poznali się w Warszawie i od tego czasu regularnie pojawiają się razem na wydarzeniach branżowych. Myszkowski rozwija karierę jako DJ i producent muzyczny, natomiast Ngo zawodowo związana jest z branżą kosmetologiczną.

