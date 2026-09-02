Julia Wieniawa rozpoczęła swoją karierę w polskim show-biznesie niezwykle wcześnie. Już jako nastolatka występowała w pierwszych filmowych i serialowych produkcjach, zdobywając ogólnopolską sławę dzięki "Rodzince.pl". Już od samego początku jej wygląd był szeroko komentowany - zmuszona była mierzyć się z krytyką ze strony mediów czy internautów, co sprawiło, że nabawiła się kompleksów.

"Słyszałam to regularnie. (...) Czytałam o sobie, że mam nos krzywy jak klamka od zakrystii albo inne takie historie" - powiedziała niegdyś w wywiadzie dla TVN-u. Aktorka i wokalistka wyjawiła wówczas, że nieraz słyszała, że powinna poddać się operacji plastycznej nosa. Nie uległa jednak namowom i z czasem nauczyła się patrzeć na siebie z miłością, o czym śpiewa m.in. w piosenkach "Kocham" czy "Sobą tak". "Nigdy nie robiłam żadnych zabiegów medycyny estetycznej" - deklaruje obecnie.

Lekarka porównała stare zdjęcia gwiazd z nowymi. "Genetyka czy medycyna?"

Teraz temat wyglądu Julii Wieniawy ponownie stał się tematem dyskusji, gdy jedna z insta-lekarek, dr Anna Butowska, opublikowała w sieci rolkę, gdzie porównała twarz wokalistki sprzed lat z jej obecnym zdjęciem. Wzięła na tapet także inne osobistości polskiego show biznesu, jednak tylko Wieniawa zdecydowała się zabrać głos pod nagraniem i raz na zawsze uciąć spekulacje.

"Genetyka czy medycyna? Na tych zdjęciach różnice są widoczne. Ale czy potrafisz rozpoznać, co jest efektem naturalnego starzenia, genetyki, a co może być efektem zabiegów? Twarz zmienia się z czasem nie tylko przez geny. Wpływ mają również utrata objętości, przebudowa tkanek, jakość skóry, masa ciała - a czasem także medycyna estetyczna lub chirurgia plastyczna. I właśnie dlatego zdjęcia 'przed' i 'po' gwiazd potrafią być bardzo mylące. Nie wszystko, co wygląda jak efekt zabiegu, nim jest. I nie każdy zabieg da się rozpoznać na zdjęciu" - napisała pod filmikiem Butowska.

Julia Wieniawa po raz kolejny ucina spekulacje na temat operacji plastycznych. "U mnie to kwestia wieku"

"Z całym szacunkiem, ale u mnie to kwestia wieku, wdrożenia leków na niedoczynność tarczycy, odpowiednia dieta przeciwzapalna, i w tym przypadku makijaż" - zareagowała natychmiast Julia Wieniawa.

Artystka, po zobaczeniu swojego wizerunku w rolce insta-lekarki, postanowiła po raz kolejny uciąć temat ingerencji w swoją urodę i dosadnie podkreśliła, że w jej przypadku to leczenie, dieta i odpowiednie kosmetyki sprawiły, że wygląda inaczej. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na to, że zdjęcie "sprzed metamorfozy" pokazane na nagraniu zrobione zostało około 13 lat temu, gdy Julia była jeszcze nastolatką - dojrzewanie również zrobiło swoje.