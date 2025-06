W erze narzędzi opartych na AI coraz częściej pojawiają się pytania o przyszłość twórczości artystycznej. Czy komputery zastąpią artystów? Dla Ricka Rubina odpowiedź jest jednoznaczna: nie. Jeden z najważniejszych producentów muzycznych ostatnich dekad uważa, że ludzie wciąż nie rozumieją, czym tak naprawdę jest AI i jak działa w kontekście sztuki.

AI nie tworzy - AI wykonuje polecenia

W rozmowie z podcastem "The Ben & Marc Show" Rick Rubin odniósł się do obaw związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Zdaniem producenta, AI nie jest twórcą, lecz narzędziem - takim samym jak gitara czy sampler.

- "Ludzie myślą, że komputer nagle zrobi wszystko za nich. Ale on tylko wykonuje polecenia. Nie tworzy, nie ma własnych przemyśleń ani wizji" - zaznaczył Rubin. - "To narzędzie do modelowania. Można wrzucić pomysł do maszyny i szybciej zobaczyć różne wersje, co kiedyś trwałoby znacznie dłużej".

Według Rubina to właśnie indywidualna interpretacja, emocjonalna reakcja i osobista perspektywa czynią artystę wyjątkowym. Sztuczna inteligencja - choć potężna - nie posiada opinii ani świadomości.

Kim jest Rick Rubin?

Rick Rubin to jeden z najbardziej wpływowych producentów muzycznych w historii współczesnej muzyki. Urodzony w 1963 roku, Rubin zyskał rozgłos w latach 80., współtworząc Def Jam Recordings i pracując z pionierami hip-hopu, takimi jak LL Cool J, Beastie Boys czy Run-D.M.C. Z czasem jego działalność rozszerzyła się na inne gatunki - od metalu, przez alternatywny rock, aż po country i pop.

Jego portfolio obejmuje pracę z takimi artystami jak:

Slayer - Rubin był producentem przełomowego albumu Reign in Blood (1986), uznawanego za klasykę thrash metalu,

Red Hot Chili Peppers - współpracował przy wielu ich płytach, w tym Californication i By the Way,

Johnny Cash - odpowiadał za serię intymnych nagrań American Recordings, które przywróciły legendę country do świadomości nowego pokolenia,

System Of A Down, Slipknot, Metallica, Kanye West, Jay-Z, Adele i Lana Del Rey - to tylko niektóre nazwiska z jego długiej listy współprac.

Rubin słynie z minimalistycznego podejścia do produkcji, często skupiając się na esencji emocjonalnej utworu. Jego filozofia to wydobywanie prawdy z artysty - bez zbędnych ozdobników.

Piotr Cugowski o występie z Garou. Wokaliści zawładnęli opolską publicznością Interia pl INTERIA.PL