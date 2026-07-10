Legenda reggae przyjedzie do Polski. The Wailers gwiazdą People in Tune Fest w Łodzi

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

14 sierpnia w klubie Wytwórnia w Łodzi odbędzie się czwarta edycja People in Tune Fest. Impreza łączy muzykę z kulturą, podróżami i ideą wspólnego spędzania czasu. Tegoroczna odsłona zaprasza na Jamajkę, a główną gwiazdą będzie grupa The Wailers - oryginalny skład towarzyszył królowi reggae Bobowi Marleyowi.

Aston Barrett Jr. w kolorowej kurtce i czapce gra na basie; obok perkusista, sceniczne ciemne tło i wzmacniacz.
Na czele The Wailers stoi obecnie Aston Barrett Jr.Frank Hoensch/RedfernsGetty Images

Najważniejszym punktem imprezy będzie koncert The Wailers - zespołu, który na stałe zapisał się w historii światowej muzyki i współtworzył fenomen twórczości Boba Marleya. Trasa "50 Years of Positive Vibrations" celebruje 50-lecie albumu "Rastaman Vibration" - jednego z najważniejszych wydawnictw w historii reggae.

W programie pojawią się ponadczasowe utwory, jak: "Positive Vibration", "Roots, Rock, Reggae" czy "War", a także największe przeboje zespołu. Na czele grupy stoi dziś Aston Barrett Jr., syn zmarłego w lutym 2024 r. legendarnego basisty Astona "Familymana" Barretta, który z szacunkiem kontynuuje muzyczne dziedzictwo The Wailers. Towarzyszy mu m.in. wokalista Mitchell Brunings.

The Wailers na People in Tune Fest w Łodzi

Grupa The Wailers została założona przez muzyków Bob Marley & The Wailers po śmierci króla reggae w 1981 r. Poza Familymanem nie żyją już także m.in. Carlton Barrett (perkusja), Donald Kinsey (gitara), Tyrone Downie (klawisze), Alvin "Seeco" Patterson (perkusjonalia) i Earl Lindo (klawisze, gitara).

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Michał Boroń
Michał Boroń

Organizatorzy People in Tune Fest przygotowali bogaty program wydarzeń towarzyszących, dzięki którym uczestnicy będą mogli poznać kulturę Jamajki nie tylko poprzez muzykę, ale również taniec, opowieści i wspólne aktywności.

W programie części dziennej (początek od godz. 14:00) znajdą się m.in.: spotkanie "Moja Jamajka" z Mirosławem "Makenem" Dzięciołowskim - dziennikarzem muzycznym, DJ-em i jednym z największych popularyzatorów kultury reggae w Polsce; warsztaty dancehallu prowadzone przez Ulę Afro Fryc i Malwę z Ukku Bit Divass; integracyjne warsztaty bębniarskie z Dominikiem WaDaDa Muszyńskim; set Joint Venture Sound System oraz karaibską strefę gastronomiczna z food truckami i tropikalnymi smakami.

Organizatorzy przygotowali również specjalną strefę dla dzieci, w której najmłodsi będą mogli wziąć udział w animacjach, kreatywnych warsztatach i muzycznych zabawach inspirowanych kulturą Karaibów.

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