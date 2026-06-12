Pod koniec maja Łatwogang poinformował swoich odbiorców, że na jakiś czas wycofuje się z aktywności w sieci. Po miesiącach intensywnej pracy i kolejnych akcjach charytatywnych zapowiedział, że potrzebuje odpoczynku. Nie oznaczało to jednak całkowitego zniknięcia.

Twórca nadal odwiedzał szpitale i spotykał się z dziećmi przebywającymi na oddziałach onkologicznych. Podczas jednej z takich wizyt poznał Maję Gadowską. Jak sam przyznał, to właśnie rozmowa z dziewczynką sprawiła, że postanowił na chwilę wrócić do swoich obserwatorów.

"Witam was bardzo serdecznie na mojej przerwie w przerwie. Co tutaj się dzieje? Miała być przerwa. Widzimy się dlatego, że jakiś czas temu poznałem dziewczynkę Maję. Powiedziała mi, że jej marzeniem byłoby nagranie wspólnej piosenki. Dlatego tak też zrobiliśmy" - powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Owocem ich współpracy został utwór "Wszystkie Marzenia", który trafił do sieci dokładnie o północy z 11 na 12 czerwca. Nagranie pojawiło się na YouTube i szybko zaczęło zdobywać zainteresowanie internautów.

Łatwogang chce spełnić marzenie Mai

Jak się okazuje, dziewczynka ma również inne plany związane z internetową działalnością. Marzy o prowadzeniu własnego profilu na TikToku i zdobyciu tam szerokiego grona odbiorców.

Łatwogang postanowił pomóc jej także w realizacji tego celu. Zaapelował do swoich fanów o obserwowanie konta Mai i zapowiedział specjalne wyzwanie.

Jeśli profil dziewczynki osiągnie milion obserwujących, influencer podejmie się niezwykle wymagającego zadania. Zadeklarował, że przebiegnie 24 maratony w ciągu 24 dni.

Od rekordowej zbiórki do kolejnych inicjatyw

W ostatnich miesiącach Łatwogang wielokrotnie angażował swoją społeczność w działania pomocowe. Najgłośniejszym przedsięwzięciem był dziewięciodniowy stream charytatywny prowadzony na rzecz Fundacji Cancer Fighters. W jego trakcie udało się zebrać rekordowe 280 mln zł przeznaczone na wsparcie dzieci walczących z nowotworami.

Później twórca wyruszył także w rowerową trasę z Zakopanego do Gdańska, organizując zbiórkę dla dzieci cierpiących na dystrofię mięśniową Duchenne'a.





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