"'Ciągle tutaj jestem (diss na raka)' to utwór nagrany przez Bedoesa 2115 i Maję Mecan we współpracy z Fundacją Cancer Fighters, który nie celuje w scenę, tylko w chorobę" - czytamy w opisie nagrania, który błyskawicznie podbił polski internet.

Rapera w utworze wsparła 11-letnia Maja, która zmaga się z poważną chorobą. Bedoes w ostatnich miesiącach regularnie odwiedzał dzieci i młodzież na oddziałach onkologicznych.

Łatwogang poniósł diss na raka w całą Polskę

"To opowieść o oporze wobec choroby i o emocjach, które nie muszą niszczyć od środka, jeśli uda się nadać im właściwy kierunek" - podkreślają twórcy.

Tekst utworu "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" współtworzyła Aleksandra Kopyść, za muzykę odpowiadają Voskovy, Kubi Producent i ENZU, który odpowiedzialny jest również za miks i mastering.

Łatwogang słucha 9 dni dissu, akcja pobiła wszelkie rekordy

Całą Polskę rozkręciła akcja rozpoczęta przez popularnego youtubera i tiktokera o pseudonimie Łatwogang (Patryk Garkowski), który ma na koncie piosenki nagrane z m.in. Roxie Węgiel, Alberto i Bambi. Prowadzi on obecnie 9-dniowy stream charytatywny, podczas którego bez przerwy słucha on wspomnianego dissu Bedoesa, podkreślając na każdym kroku, że to nie on jest bohaterem tej akcji, ale mali wojownicy i wojowniczki walczący z chorobą.

W małym mieszkaniu w Warszawie przewinęły się tabuny osób, które za sprawą swoich zasięgów pomogły w rozpropagowaniu akcji (pod klatką ustawiła się kolejka chętnych). W niedzielę na żywo pojawili się m.in. aktorzy z serialu "1670", Borys Szyc, Mata, Blanka, sportowcy, influencerzy, a z wieloma osobami łączono się także telefonicznie i internetowo (m.in. Wojtek Szczęsny z Mariną). Bramkarz FC Barcelony zadeklarował, że jeśli na liczniku pojawi się 150 mln zł, to spróbuje namówić swojego kolegę z drużyny, Lamine'a Yamala, na nagranie TikToka do dissu na raka.

W trakcie wydarzenia cały czas trwa zbiórka na rzecz podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Na trzy godziny przed zakończeniem streama zebrano ponad 125 mln zł (z tej okazji przebój "Na szczycie" wykonał Grubson z Robertem Cichym na gitarze). Chwilę później - przy progu 130 mln - doszło do kolejnej zaskakującej współpracy. Piosenki "Jak nie my to kto" i "Supermoce" zaśpiewał Mrozu, do którego gościnnie dołączyli m.in. bracia Golec z Golec uOrkiestry, a w małym mieszkaniu zebrało się kilkanaście osób (m.in. Gromee, który wsparł małą orkiestrę w przeboju "Śniernisco").

Ofiarowane przedmioty trafią też na licytacje - pieniądze z tych aukcji trafią również dla potrzebujących dzieci.

